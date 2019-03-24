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影／新成員出包 人體高空金字塔驚險墜繩畫面曝光

2019-03-24 17:51聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

美國知名高空特技團體「飛翔瓦倫達家族」（The Flying Wallendas），第七代傳人尼克瓦倫達，曾挑戰没安全防護下，走鋼索橫跨大峽谷，他那四平八穩，在高空中走繩索的模樣，深植人心；不過佛羅里達州警方近期釋出一段2017年的驚險畫面，尼克瓦倫達在和家族成員彩排「人體高空金字塔」時，發生意外從7公尺空中摔落地面，畫面觸目驚心。

這段由佛州警方釋出的畫面，原攝影於2017年2月，尼克瓦倫達帶領家族團隊共8人，在離地約7公尺高的繩索上練習「人體高空金字塔」；原本一切進行順利，但轉眼間，站在第二層第一位的成員失去平衡，往左方傾斜失足，整組人馬立刻紛紛跌落，最終只剩3個人緊緊抓住鋼索，其中包括尼克瓦倫達，影片中可見，當時在場的工作人員嚇得立刻衝向前查看墜落的團員。

《Inside Edition》報導，失去平衡的成員是尼克瓦倫達的妹妹麗娃娜，當時才剛加入「人體高空金字塔」的演出，有家族成員透露表示，麗娃娜已經很多年沒有參加金字塔的演出，而且才與團隊一起練習没幾天。

所幸這次傷勢多為不致命的骨折，沒有人因此喪命；話雖如此，瓦倫達家族以大膽高空特技知名，向來以「不放安全網」等安全設備為賣點，一不小心出錯就可能因此喪命，「人體高空金字塔」的演出就曾造成2名家族成員喪命，而「飛翔瓦倫達家族」的創辦人卡爾瓦倫達，更是在波多黎各一場電視直播演出中，不幸從離地約37公尺高的鋼索上摔下來，最後重傷不治離世。

美國佛羅里達州警方，日前釋出一段驚人影片，顯示美國知名高空特技團體「飛翔瓦倫達家...
美國佛羅里達州警方，日前釋出一段驚人影片，顯示美國知名高空特技團體「飛翔瓦倫達家族」，在彩排人體金字塔時，疑似因為新成員經驗和默契不足而失衡，導致其他成員紛紛墜落。圖片擷取YouTube／Inside Edition影片
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金字塔攝影工作

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