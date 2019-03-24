老鼠為患破爛房屋竟引起搶購 買主高價搶標

2019-03-24 13:33 世界日報 編譯組／綜合報導



圖擷自 ocregister.com/ 分享 facebook

在南加州房市一片降溫聲中，橙縣爆出一幢老鼠為患破爛房屋竟引起搶購。最終得標的買主不惜加碼5萬元，打算自己整修。

橙縣紀事報（Orange County Register）報導，位於橙市（Orange）老城（Old Towne）的這幢房屋3月20日賣出，成交價65萬5000元，距上市剛好一個月，上市價59萬9000元。

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賣方經紀布蘭克（Lisa Blanc）表示，買方夫婦目前在老城租房子，買下破屋打算自住。她說，這對年輕夫婦不計較房子目前慘狀，而是放眼未來整修後的景像。男主人在建築業工作，因此對如何整修已心中有譜。

另一位賣方經紀魏利茲（Doug Willits）說，破屋原主人是78歲老先生，2018年9月去世，破屋是他母親傳給他。這位老翁生前喜歡在社區撿破爛，堆滿房屋捨不得丟。房地產公司雇工人清理破屋，塞滿11個大垃圾箱才清完。

破屋建於1922年，加上庭院占地9900平方呎。房屋面積1140平方呎，兩房一浴，有客廳廚房。破屋上市開放參觀引來約200人，被破爛情況嚇到，尤其已被搬空的屋子到處可見老鼠屎痕跡。儘管如此，破屋仍然引來多人出價。

整修房屋專家席勒（Hugh Siler）估計，這幢破屋如果想整修到可以居住，新屋主可能得花27萬5000元與一年時間。賣方經紀說，破屋後院很大適合加蓋小屋，橙市允許後院加建640平方呎以下小屋。席勒說，新屋主如想加建小屋，整修成本將會加倍。