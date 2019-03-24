工作壓力大 8個月內美國這城市有6警自殺

2019-03-24 13:40 世界日報 記者 世界日報 記者 董宇 ╱芝加哥報導



槍枝暴力威脅加劇、警民關係欠佳，導致芝加哥警員因工作壓力過大而頻傳自殺，根據統計，2018年夏季至今約八個月期間，芝市已有六名警員自殺。圖擷自 芝加哥論壇 分享 facebook

槍枝暴力威脅加劇、警民關係欠佳，導致芝加哥警員因工作壓力過大而頻傳自殺，根據統計，2018年夏季至今約八個月期間，芝市已有六名警員自殺。

芝加哥論壇報指出，芝加哥六名自殺警員包括兩名警探、三名警員和一名警官，其中五人開槍自戕；而六人中，有三個是在警車內或警察局外自殺。

「芝加哥警察的自殺頻率，儼然就像世貿大廈的廢墟一般每月都有人自殺」，佛羅里達貝休尼庫克曼大學(Bethune-Cookman University)行為專家霍拉爾(Daniel Hollar)說，八個月發生六起自殺事件「很不正常」，正常情況下，這個數字應該是每年2-4起。

芝加哥槍枝暴力威脅加劇，2018年就有3000人被槍殺，芝市警員不僅因此在工作時面臨強大壓力，同時民眾對警察的不信任感日益加深，雙重折磨下，警察這項「苦差事」，讓警員們的生活黯淡無光。

更令人憂心的是，嚴厲的警務文化傳統並不鼓勵警員尋求心理健康諮詢，因為這樣做「可能意味著軟弱」，但情感、心裡、身體等疾病，必須通過治療才能得到改善。

監督芝加哥警局(CPD)改革和改進工作的聯邦法令(consent decree)中的「警員健康和支持」章節指出，CPD至少需要採取兩個關鍵步驟照顧好警員，且芝加哥有責任為警員提供護理，到2020年至少應聘雇10名臨床心理醫生。

這些步驟首先要確保警員面臨心裡掙扎時，可尋求幫助；第二，要確保對警察所有形式的支持，讓警員能夠隨時向心理諮商服務求助。

芝加哥警局局長強森(Eddie Johnson)表示，目前CPD的首要任務是確保警員身心健康，一名專家也建議，有關單位有必要更全面了解警員的心裡健康情形。