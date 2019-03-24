通俄調查/衍生案一堆 川普難甩陰霾 調查重點轉向紐約

2019-03-24 13:49 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合23日電



通俄調查雖結束，川普還得面對法律訴訟／焦點轉向紐約 法新社 分享 facebook

特別檢察官穆勒(Robert Mueller)已向司法部提交對川普總統的「通俄門」調查報告，但聯邦與各州調查人員仍持續調查十多起案件，其中大多為通俄案衍生案件；紐約時報報導，不僅法律威脅仍將持續籠罩川普總統，焦點更轉向處理其中半數案件的紐約檢方。

紐約時報訪問聽取調查簡報的消息人士、並根據法院文件報導，大多數調查攸關川普本人及其家庭企業，或他的顧問與親信核心；這些案件由洛杉磯到紐約市布碌崙(布魯克林)的官員負責，其中半數由曼哈頓的檢察官辦公室處理。

不同於穆勒著重俄羅斯當局是否在2016年總統選舉時與川普競選團隊共謀，紐約曼哈頓聯邦檢察官擴大偵查範圍，且有權與聯邦調查局(FBI)探員合作擴大調查川普身邊的人與事，包括他的家庭企業「川普集團」。

川普2017年曾告訴紐時，踰越通俄調查範圍徹查川普集團將「跨越紅線」；他去年則私下詢問代理司法部長惠特克(Matthew Whitaker)，對他效忠的某個人能否負責領導曼哈頓聯邦檢察官辦公室的調查。

曼哈頓紐約南區聯邦檢察官辦公室持續調查川普前私人律師柯恩(Michael Cohen)在2016年競選期間支付艷星封口費案；柯恩認罪九項聯邦罪行，其中包括與封口費有關的兩起違反競選財務法行為，被判刑三年。

消息人士透露，柯恩供出許多消息盼換減刑，包括川普是否答應特赦交換他謹守秘密，以及川普集團幾年前是否超額索賠。

此外，曼哈頓聯邦檢察官2月也對川普就職委員會發出傳票，要求提供有關外國捐款給該委員會的所有文件以及捐助者直接付款給供應商的任何通訊；整體來看，聯邦與州調查人員的重點已從穆勒辦公室所在的華府轉向紐約。

曼哈頓聯邦檢察官辦公室退休聯邦法官馬丁(John S. Martin Jr.)說：「最重要的是，川普的所作所為幾乎都在(紐約)南區(聯邦檢察官辦公室)的轄區內，他在南區經商並競選。」

川普22日接受福斯新聞(Fox News)主播瑪莉亞‧巴爾帝羅默(Maria Bartiromo)訪問時說，他的律師為報導所困惑，自述曾問律師「是否遭調查」，但律師不知其所以然。

紐約南區聯邦檢察官辦公室和川普集團發言人都拒絕回應。