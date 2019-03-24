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通俄門/川普無罪？有罪？紐時：穆勒報告成轉捩點 將改寫美政治版圖

2019-03-24 13:46世界日報 編譯劉煥彥／綜合23日電

紐時分析：對川普與美國政治體制而言　穆勒報告是個轉捩點，也是個大考驗。 路透社
紐時分析：對川普與美國政治體制而言　穆勒報告是個轉捩點，也是個大考驗。 路透社
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特別檢察官穆勒的調查報告終於出爐，這對川普總統、國會、兩黨陣營、新聞界，甚至對整個政治體制都將是個考驗。

這項報告也是個重要轉捩點，不僅將形塑川普總統的餘下任期，也將是美國政治模式能否繼續走下去的試煉。

「紐約時報」分析，穆勒調查報告一旦公開，勢必將改寫美國政治版圖，若非提高外界要求彈劾總統的呼聲，就是川普更有理由聲稱自己無罪，也可能是兩者皆有。

民主黨人23日舉行視訊會議，仍淡化通俄案到此為止的可能性，因為擔心若穆勒報告沒有提出任何爆炸性說法，將不利民主黨人調查川普是否通俄等多項議題的氣勢。

川普這幾天則發動密集推文攻勢，大喊「獵巫」與「胡鬧」，還撻伐曾經批評他的共和黨人；不過，穆勒把報告交給司法部長巴維理(Wiliam Barr)當天，川普即已前往佛羅里達州的「海湖莊園」度周末，23日也難得地沉默。

分析指出，穆勒22日提出調查報告前沒有再起訴任何人，而且從未指稱川普競選陣營有任何人涉及與俄羅斯相關的犯罪陰謀行為，也沒有對任何人控罪；這點讓川普的共和黨盟友大為振奮，有人認為這就等於還川普清白，不用再去看穆勒報告了。

但不論最後結論如何，穆勒報告已經使川普的總統任期蒙上陰影。

穆勒調查顯示，俄羅斯曾經干涉2016年大選，目的是幫助川普勝出，而且川普競選陣營歡迎俄國提出喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)可能有罪的資料，而且川普顧問群早就知道民主黨的電郵遭竊。

穆勒調查報告可能將解答外界一直想知道的這些問題，包括俄羅斯是否更深地介入2016年大選、川普競選團隊涉入的程度、總統是否運用權力以不當阻撓調查人員等。

另外，在這個政治高度分化的時代，調查結果使否會被廣泛接受，也讓外界好奇。

這些問題的答案可能都得待司法部長巴維理向國會兩黨領袖簡報穆勒團隊的主要調查結果後，可望更明確；接著巴維理得決定是否公開調查報告，以及要公開到什麼程度。

川普俄羅斯民主黨

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