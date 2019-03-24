通俄調查結束/啞彈？震撼彈？穆勒報告對川普福禍難料

2019-03-24 13:45 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合23日電



穆勒報告對川普是福還是禍？ 路透社 分享 facebook

川普總統把特別檢察官穆勒主持的調查斥為「獵巫」，不過穆勒提出的調查報告內容不明，可是其利害關係之重大不言而喻；報告內部可能引發強烈震撼，也可能只是個啞彈，如果沒有嚴重的新證據，卻可能為川普競選連任活動的「能量飲料」，添增川普連任的火力。

調查報告並未建議做任何新的起訴，不過專家表示，其中仍可能有川普涉及不當作為的證據，只是穆勒並不認為達到犯罪程度，可是國會仍可能據以展開彈劾調查。

報告如含有對川普極為不利的證據，可能敲響他的政治喪鐘，可是其中如果沒有嚴重的新證據，卻可能為川普憤怒的競選連任活動加柴添火。

22日出現的初步跡象指向第二種景象；不過，真正的戰鬥將來自國會和更廣泛大眾要求獲得完整的報告，以及有關法律文件，因為穆勒雖或可能因缺乏證據而無法揮出致命的一擊，民主黨人卻相信他的調查所得能推動他們那些更政治化的調查。

眾院情報委員會主席謝安達即宣稱，他打算繼續調查「總統和他身邊的人是否在幫別的國家做事」。

民主黨特別堅持讓國會議員比白宮先看報告，因為他們知道川普一拿到報告，就會利用他在網路上的強大勢力塑造民眾的感受。

川普本周屢次誇口他在各網路平台有超過1億名追隨者，而且他一直把自己描繪成政治報復的受害者。

即使穆勒報告內容對他不利，甚至可能為他帶來更多風險，川普也可能把查無實據解釋成證明他完全清白。這正是他需要的禮物，以振振有詞的宣稱他講的話都是真的，並藉此煽動他的右翼基本盤。

一些專家認為，調查報告只是個空包彈，根本白忙一場；但是，民主黨宣稱穆勒起訴了34人，包括川普以前的六個助理，顯示川普圈內人與俄國人接觸不下幾十次，川普本人在整個調查過程的表現也符合妨礙司法的定義，雖然穆勒不認為能夠證明。

民主黨可能有意刨根挖底，進行更廣泛深入的調查，而穆勒和司法部長巴維理都可望應傳作證。