通俄調查/跑車接證人、嚴禁手機… 穆勒保密措施滴水不漏

2019-03-24 13:44 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合23日電



穆勒如何保密？ 美聯社 分享 facebook

通俄案調查進行了兩年多，但直到調查報告22日被送到司法部長巴維理手上，外界都對報告內容一無所知；媒體報導，特別檢察官穆勒在調查期間要求團隊成員嚴格保密，每天到華府西南的辦公室上班時，都須把手機放在外面的儲存櫃，才能進門。

「路透」和「每日郵報」報導，辦公室所在的玻璃和混凝土樓宇看起來毫不起眼 ，沒有任何標示；為免走漏風聲，整個辦公區都列為敏感區隔資訊設施 ，也就是情報界對確保機密的禁區的稱謂。

禁區最通行的限制就是不准把手機和能用以祕密監聽或錄影的其他電子裝置帶進去，訪客也必須遵守這種規定。

「路透」報導，曾接受調查團隊問話的證人、他們的律師和其他知情者的說法，顯示曾任聯邦調查局長的穆勒如何極力保密；在以洩密著稱的華府，他難得地做到滴水不漏，把他的辦公室和他收集的證據保護得密不透風。

川普以前的競選顧問卡普托(Michael Caputo)去年5月同意接受穆勒問話，並按照指示在華府旅館等人來接。他和律師一直在找有政府標幟的黑色休旅車，想不到一名聯調局探員開著自己的白色道奇跑車出現。

探員把他們送到15個街段外的辦公室，從車庫進去，不讓人看到；問話結束，調查人員準備把他送回旅館，想不到卡普托卻宣稱他準備到樓下跟電視採訪人員會面。

調查團隊對他跟媒體談話並不在意，卻對在他們辦公室前面這樣做很不安；因此，卡普托同意改到附近別的地方會見媒體。

辦公室地點一直沒有公開，不過還是被記者發現，可是穆勒團隊請媒體不要張揚。

穆勒本人對調查作業一直保持沉默，他的辦公室也只在今年1月發表過一次聲明，否認媒體對川普指示他原來的律師柯恩撒謊的報導。

川普現在的律師朱利安尼說，他懷疑有人向媒體洩密，不過他不確定那是穆勒團隊搞鬼，而且他向他們說的話都沒有洩露。

國家情報總監前首席律師李特說，調查作業洩露的消息似乎都來自證人或他們的律師，而陸戰隊出身，並把聯調局現代化的穆勒，可能不在乎大家對他的感受，只想把事情做好。