眾院查川普濫權 傳女婿庫許納提交資料

2019-03-24 13:41 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



川普女婿庫許納配合調查 向眾議院司法委員會提交資料 法新社 分享 facebook

眾議院司法委員會正在調查川普總統是否濫權和妨礙司法公正，據知情人士透露，該委員會4日發函給川普總統女婿庫許納(Jared Kushner)要求配合提供資料，庫許納已於21日遞交相關文件。

有線電視新聞網(CNN)23日報導，眾院司法委員會民主黨籍主席納德勒(Jerry Nadler)去函庫許納要求提供相關文件，內容涵蓋甚廣，舉凡2016年競選活動，交接、就職典禮和庫許納在白宮時期的資訊，都包括在內。

納德勒要求庫許納向委員會解釋多項事宜，包括解雇前聯邦調查局長柯米(James Comey)案、他在2016年6月那場在紐約川普大樓與俄羅斯人士的角色、庫許納對莫斯科川普大廈計畫以及對川普支付女性封口費等事情有多少了解等。

司法委員會想要釐清的是，川普開除對他不利的司法部官員是否涉及妨礙司法，他是否試圖利用總統職權特赦或影響證人。

不過，和庫許納的作法不同，川普的長期顧問史東(Roger Stone)面對眾院司法委員會要求配合調查，他的委任律師已援引美國憲法第五修正案表示不會配合，以避免自證其罪。

史東委任律師史密斯(Grant Smith)在寫給納德勒的回信中表示，史東目前面臨聯邦刑事調查，參與任何其他調查行動，並不符合他的個人利益。