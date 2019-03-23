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穆勒報告出爐 行政立法部門恐攤牌

2019-03-23 23:10聯合報 記者李京倫╱即時報導

美國特別檢察官穆勒22日將通俄門調查報告交給司法部長巴維理，紐約時報報導，這是一個轉捩點，將決定總統川普剩餘任期的樣貌，並考驗美國政治體系能否成功運作。

穆勒報告內容一旦公布，將大幅改變華府政壇形勢，不是激發更多彈劾川普的聲浪，就是使川普得以證明自己清白，又或者兩種情況可能同時發生。

民主黨人淡化「穆勒報告是最終定論」的說法，他們擔心，如果報告內容不如預期具爆炸性，可能削弱他們調查川普的動力。另一方面，穆勒既未提出新的刑事起訴，也未刑事指控任何美國人涉嫌協助川普競選陣營勾結俄國，共和黨人雖然還未看到報告內容，但已立刻推測，這個結果是在宣告川普無罪。

巴維理最快23、24日就能把報告主要結論告訴國會領袖，而後將決定是否公布內容。國會22日堅持要看到全文，尤其是民主黨掌控的眾院。紐時說，如果巴維理決定只公布部分內容，可能引發行政和立法部門攤牌，這種情況可能要由司法部門出面解決。

華府政界已經許久沒有如此期待一名特別檢察官的報告，上次是1998年9月，獨立檢察官史達（Kenneth Starr）就時任總統柯林頓涉嫌偽證和妨礙司法進行調查，並向國會提交報告。共和黨認為柯林頓犯下偽證等罪，提出彈劾，但最終未獲通過。

穆勒則是向司法部長報告，但川普的行為是否構成憲法明列彈劾要件的「嚴重犯罪與輕罪」，一樣只能由眾院判定，而眾院跟1998年一樣由反對黨控制。

眾院議長波洛西曾說，柯林頓彈劾案顯示，若要成功彈劾總統，兩黨必須有共識，這番話隱約承認，就算眾院通過彈劾川普，還需要至少20名共和黨參議員倒戈，彈劾案才能在參院得到三分之二多數票獲得通過。如果穆勒報告能提出確鑿有力的證據，共和黨人倒戈才比較可能發生。

圖左起為美國總統川普、司法部長巴維理、特別檢察官穆勒。（法新社）
圖左起為美國總統川普、司法部長巴維理、特別檢察官穆勒。（法新社）
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川普共和黨柯林頓

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