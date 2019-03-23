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塞辛斯獲遲來的肯定 部屬集資送他內閣會議皮椅

2019-03-23 16:49世界日報 編譯劉煥彥╱綜合22日電

前司法部長塞辛斯風光現身老東家，部屬依傳統集資1500元買下內閣會議皮椅，送給老...
前司法部長塞辛斯風光現身老東家，部屬依傳統集資1500元買下內閣會議皮椅，送給老長官。 美聯社
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去年11月在川普總統持續羞辱下被迫辭職的前司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)，在通俄案調查結束前夕風光回到老東家，接受部屬集資1500元為他買下的卸任禮物，現任部長巴維理、副部長羅森斯坦(Rod Rosenstein)等150多人出席，肯定塞辛斯在任時的貢獻。

這場活動等於是塞辛斯遲來的送別會和肯定；塞辛斯因為自請迴避通俄調查和川普總統結下樑子，成為川普攻擊的目標，終於「被辭職」。

「華盛頓郵報」報導，根據司法部傳統，歷任部長卸任時，所有高層主管及部屬會出錢買下部長在白宮內閣會議時坐過的皮椅，讓部長當作卸任禮物帶回家。

塞辛斯21日的風光待遇，在他仍在位時無從見得，但有些支持他的人認為要給他應有的肯定。

司法部內並非大家都喜歡塞辛斯，但川普一再羞辱他，反而讓他獲得不少同情；在塞辛斯卸任後不到兩周，主掌行政事務的助理部長洛夫赫斯(Lee Lofthus)發了一封備忘錄給所有高層主管，詢問大家是否願意各自捐獻35元，分擔買下內閣會議椅子的費用。

最後大家湊了1542元，把塞辛斯在白宮內閣會議室坐過的一張紅色皮椅買下，而且長期擔任塞辛斯助理的佩姬．漢拉翰(Peggi Hanrahan)表示，有些主管希望能為塞辛斯辦個更正式的送別會，「通常當司法部長卸任時，都會有個離任禮物什麼的，但因為他離開的方式(很不堪)，所以什麼都沒有。」

川普並未參加這場活動，但現場所有人都能感受他的存在。

同樣曾被川普批評的副部長羅森斯坦在致詞時表示，「沒有哪位司法部長的任期是照計畫在走的」，並提到塞辛斯在任21個月，已經超過「有些最受敬重的歷任司法部長了。」

羅森斯坦也說：「司法部長的成功是由成就界定，不是由服務時間的長短界定。」

接替塞辛斯出任司法部長的巴維理，曾於1990年代的老布希政府時期，做過17個月的司法部長，包括代理部長的時期在內。

塞辛斯川普內閣

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