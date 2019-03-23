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穆勒報告出爐 川普猛批：等著見招拆招

2019-03-23 16:53世界日報 記者顏伶如、編譯黃秀媛／綜合報導

特別檢察官穆勒(Robert Mueller)的「通俄案」調查結束，22日將報告送交司法部長巴維理(William Barr)；這分報告對川普總統來說彷彿眼中釘、肉中刺，經常在推特連續發文抨擊；消息人士指出，在外人看不到的幕後，川普與幕僚陣營對於穆勒完成調查報告應該如何因應，其實並沒有充份準備。

川普罵報告 全是獵巫大騙局

川普離開白宮前也向記者說：「我對穆勒報告毫無概念。嗯，我們會看到出現什麼情況。那會很有趣。沒有勾結。沒有妨礙司法。每個人都知道。那全是大騙局。我稱之為獵巫。」

川普律師朱利安尼(Rudolph W. Giulian)堅持他對穆勒調查結束毫無所知，「我們什麼都不知道，沒有人告訴我們任何事情」。

朱利安尼稱 像等陪審團裁決

朱利安尼22日則對媒體說，當天早晨曾與川普短暫交談，討論如何因應穆勒調查報告，但川普對調查報告，「已經有點不耐煩。」

「就像在等嬰兒出生，也或許更像等陪審團宣布裁決。」朱利安尼說，「如果報告很好 (沒有發現川普總統有任何不當作為)，我會分雪茄慶祝。」

華盛頓郵報引述消息人士報導，對於穆勒「通俄案」調查結案，川普與幕僚過去這段期間以來，一直沒有討論出以攻為守的回應機制。

不像獨立檢察官史達(Kenneth Starr)1998年完成柯林頓總統與白宮實習生莫妮卡‧陸文斯基(Monica S. Lewinsky)緋聞調查報告時，柯林頓助理群老早已經做好準備。

知情人士透露，究竟哪些人要出面幫川普說話，過去這段期間以來川普陣營都沒有預先安排，也沒有把談話綱要發給相關人士；雖然川普陣營擬妥一份回應穆勒調查報告反駁論點，但對於這份文件是否應該對外公布，幕僚之間看法分歧。

向穆勒挑戰 團隊準備反報告

朱利安尼說，為了準備應付穆勒的報告，川普的法律團隊寫了一份「反報告」，用以挑戰穆勒可能提出的說法，不過他不確定這份報告派得上用場，因為「我們不知道他們的報告有多詳細」。

他也表示，川普的看法是，調查報告終有一天會出爐，「到時候我們一定會準備好。」

部份熟悉川普的人士私下透露，沒有詳細的因應規畫其實是川普政府的常態，每當危機發生總是大事臨頭才見招拆招。

另有消息人士則說，川普的顧問與律師團其實是處於劣勢的，因為他們與其他美國人民一樣，並不知道穆勒調查報告內容為何，直到22日之前也根本無法知道報告將於何時送出。

川普柯林頓白宮

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