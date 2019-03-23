「川普亂象中的希望」 穆勒死忠粉視他為美國英雄

2019-03-23 16:55 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合22日電



前聯邦調查局(FBI)局長穆勒在2017年5月被任命為通俄案特別檢察官後，在全美各地出現了一群死忠粉絲，他們不僅敬佩穆勒，認為他是風暴中的冷靜力量，也將他視為川普總統任內風雨飄搖中的希望象徵、民間英雄，並緊張期盼調查報告出爐。

美聯社報導，74歲的穆勒還創造了一個特殊現象，催生許多以他為主題的藝術創作，從繪畫、禱告用蠟燭、情人卡、裝飾品，到項鍊、耳環到鑰匙圈都有；市面上還出現以穆勒為造型、超人打扮的填充玩具、刺繡，還有人把他的髮型畫成可以掛在牆上的圖案。

「他讓我感覺到，並非所有事情都完蛋了。」堪薩斯市居民艾利西亞．巴奈特(Alicia Barnett)說，「我佩服他的神秘作風、從未對外發言，他能夠在這一團混亂中找出方向，提出讓大家覺得合理的說法。」

住在舊金山灣區的手工藝品牌Kim Six Fix創辦人Kim Six表示，穆勒代表了以事實為主的中間立場，而非消費大眾情緒的意識形態論述，「讓我們把所有事實都攤在檯面上，讓這位公正之士告訴大家真相，而且是不含宣傳成份的真相。」

另外，在川普總統與白宮的核心支持陣營以外，許多美國人信賴穆勒調查俄國是否干涉2016年大選及川普是否共謀，這麼做是對的。

法新社整理了華府政治圈不同人士對於穆勒的說法如下：

前FBI局長柯米(James Comey)被川普開除後不久，曾在2017年6月8日說：「穆勒是我國創造最傑出的公僕之一，他的意志堅定到不行，可以相信當他完成調查時，已經追查過所有線索了。」

時任司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)於2017年6月13日說：「我認識穆勒很多年，他曾擔任FBI局長達12年，我對穆勒有信心。」

2018年3月中當華府傳出川普想開除穆勒時，資深共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)曾說：「如果他想這麼做，這將是他總統任期末日的開始。」

聯邦調查人員搜索川普前私人律師柯恩住宅後數周，時任眾院少數黨領袖波洛西(Nancy Pelosi)說：「穆勒已經多次證明，他認為法治才是美國信念的堅定想法。」