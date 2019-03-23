川普商店推「櫻花」系列新產品 道德專家看不下去

2019-03-23 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



英國獨立報報導，美國總統川普集團的網路商店（Trump Store）近日推出新系列白宮品牌商品，遭外界質疑謀取個人利益，可能有違政府道德規範。

川普商店的「櫻花系列」產品於20日首亮相，總共有11項新產品，其中四項描繪白宮和其他知名華盛頓地標。

川普商店表示，大部分商品的靈感來自於位在華府的川普國際酒店，「商品特色為華府川普國際酒店在櫻花盛開時的特殊景象」。

據網站上顯示，一件印有華府國際酒店和櫻花樹圖樣的短袖T恤要價30美元； 一盒三件裝肥皂組則要價22美元，包裝紙上印有白宮建築和「川普酒店」的字樣。

美國喬治華盛頓大學政府道德專家蒂莉普曼（Jessica Tillipman）表示，雖然總統被排除在一些道德規則之外，「但人們希望如同以往的政府一樣，由不願給人他從職位獲利觀感的總統當家」。

蒂莉普曼指出，川普利用其職位謀利的行為相當「詭異和錯誤」，和以前的政府極不相同。她補充，我們從未見過美國前總統歐巴馬（Barack Obama）、小布希（George W. Bush）或柯林頓（Bill Clinton）等其他人販售商品讓自己獲利。

川普國際高爾夫球場一年前將川普的總統徽章用於開球台標誌，不過根據聯邦法律規定，總統徽章只能用於官方業務，濫用可視為犯罪。