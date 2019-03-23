親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐案延後
波音737釀機瘟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

韓國瑜抵達澳門 與特首崔世安見面

花六千元買精品皮夾送人 壽星打開竟見陌生人「證件」

川普商店推「櫻花」系列新產品 道德專家看不下去

2019-03-23 11:34聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

英國獨立報報導，美國總統川普集團的網路商店（Trump Store）近日推出新系列白宮品牌商品，遭外界質疑謀取個人利益，可能有違政府道德規範。

川普商店的「櫻花系列」產品於20日首亮相，總共有11項新產品，其中四項描繪白宮和其他知名華盛頓地標。

川普商店表示，大部分商品的靈感來自於位在華府的川普國際酒店，「商品特色為華府川普國際酒店在櫻花盛開時的特殊景象」。

據網站上顯示，一件印有華府國際酒店和櫻花樹圖樣的短袖T恤要價30美元； 一盒三件裝肥皂組則要價22美元，包裝紙上印有白宮建築和「川普酒店」的字樣。

美國喬治華盛頓大學政府道德專家蒂莉普曼（Jessica Tillipman）表示，雖然總統被排除在一些道德規則之外，「但人們希望如同以往的政府一樣，由不願給人他從職位獲利觀感的總統當家」。

蒂莉普曼指出，川普利用其職位謀利的行為相當「詭異和錯誤」，和以前的政府極不相同。她補充，我們從未見過美國前總統歐巴馬（Barack Obama）、小布希（George W. Bush）或柯林頓（Bill Clinton）等其他人販售商品讓自己獲利。

川普國際高爾夫球場一年前將川普的總統徽章用於開球台標誌，不過根據聯邦法律規定，總統徽章只能用於官方業務，濫用可視為犯罪。

此外，川普持續受惠於大量川粉的小額捐款，在競選連任活動中進帳的130萬美元，隨後被轉移至川普的旗下企業。根據富比世分析的競選文件，這些錢用於川普企業提供的酒店、租金、食品、法律諮詢和其他服務。

一盒三件裝肥皂組要價22美元，包裝紙上印有白宮建築和「川普酒店」的字樣。圖╱取自...
一盒三件裝肥皂組要價22美元，包裝紙上印有白宮建築和「川普酒店」的字樣。圖╱取自川普商店
分享
一件印有華府國際酒店和櫻花樹圖樣的短袖T要價30美元。圖╱取自自川普商店
一件印有華府國際酒店和櫻花樹圖樣的短袖T要價30美元。圖╱取自自川普商店
分享

川普白宮櫻花

相關新聞

通俄案調查出爐 川普長子小唐納躲過被起訴

2019-03-23 09:06

川普管言論自由 大學憂寒蟬效應

2019-03-22 14:19

美軍再開砲！批谷歌登陸投資AI 傷害美國

2019-03-22 14:00

消弭高齡隱憂 拜登擬找年輕副手

2019-03-22 12:57

黨內雖支持度不到1% 楊安澤網路暴紅

2019-03-22 12:55

多個經濟模型預測：若今日大選 川普大勝連任

2019-03-22 12:53

川普拿經費要求學校言論自由 校方憂寒蟬效應

2019-03-22 10:04

熱門文章

超美場景不曾見！ 湖面淺藍碎冰像艾莎女王走過

2019-03-22 13:29

他一人抱走28億彩券頭獎 竟將獎金平分給親戚

2019-03-22 18:34

泰男天天穿「佛牌盔甲」避煞 一日未穿竟遇上死亡車禍

2019-03-22 21:36

印尼航空開第一槍 砍49架737 MAX訂單

2019-03-22 15:40

日文五十音都不會認…東京福祉大學爆700名留學生失聯

2019-03-23 09:27

他起床驚見客廳睡著陌生大叔 網笑稱：塵蟎變人啦

2019-03-22 16:47

憂經濟放緩、殖利率曲線倒掛 道瓊跌460點

2019-03-23 06:18

10年前的爛尾樓 如今卻變人人想進的「黑科技」大樓

2019-03-23 10:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top