穆勒不再起訴任何人 意謂通俄案無人因通俄被起訴

2019-03-23 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



陸戰隊中尉退伍的穆勒，現年七十四歲，打過越戰，擔任步槍排長及陸戰隊師長的副官。 （路透） 分享 facebook 美國司法部22日宣布，特別檢察官穆勒針對俄國干預2016年總統大選、川普陣營可能與俄國串通和防礙司法的調查已結束，並已將調查報告交給司法部長巴維理，這項調查歷時22個月、起訴了37人，其中7人認罪，1人已定罪。

司法部一名高階官員表示，穆勒不會再起訴任何人。在穆勒起訴的人當中，有6名川普的親信和前顧問，其中5人已認罪，包括前競選總幹事馬納福（Paul Manafort）、前競選副總幹事蓋茨（Rick Gates）、前國家安全顧問佛林（Michael Flynn）、前私人律師柯恩（Michael Cohen）和前競選顧問帕帕多普洛斯（George Papadopoulos）。

川普的長期友人史東（Roger Stone）於今年1月被起訴，並被控向國會說謊，但他不認罪。

穆勒起訴的人當中，有20多人是俄國人，由於美俄之間沒有引渡條約，他們不可能在美國出庭。

穆勒起訴的美國人中，沒有一人是因為與俄國共謀干預美國大選而被起訴，這也是穆勒調查的核心。他們因其他罪名被起訴，包括向聯邦調查局（FBI）說謊。

美國官員透露，穆勒不會再起訴任何人，意謂整個通俄案調查，不會有人因通俄被起訴，川普本人固然因總統享有免於被起訴的權利，但這也表示，之前被調查有通俄之嫌的川普長子小唐納和女婿庫許納也不會被起訴。