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為68萬中國寶寶取名 英女孩賺夠大學學費、還投資房地產

2019-03-22 13:10世界日報 記者胡玉立／綜合報導

19歲的英國女孩波‧傑瑟普(Beau Jessup)正在倫敦唸大學，但她完全不愁大學學費，因為她自15歲起，就創辦了一個專為中國嬰兒取英文名字的賺錢網站，至今為68萬個寶寶命名，估計收入逾40萬美元。

傑瑟普向財經新聞網站CNBC表示，2015年她創辦「特別的名字」(Special Name)網站「純屬偶然」，但僅短短六個月，她就命名了20萬名寶寶，賺了超過6萬美元。

那年，她和父親到中國旅行，父親的商業夥伴王女士希望她替三歲大的女兒取個英文名；傑瑟普說，「我又驚訝又深感榮幸，覺得這是很重要的事。」

但她也「突然想到，如果王太太需要這項服務，也許其他父母也有會麼想；幫這種忙，有利可圖。」「特別的名字」網站就此誕生。

囿於語言障礙和中國互聯網審查，中國人在取英文名字的研究能力可能有限，有時選擇了滑稽、甚至不幸的英文名；傑瑟普在2017年一場TED Talk演講中就曾以「勞力士王」(Rolex Wang)和「甘道夫吳」(Gandalf Wu)為例，說明這種情形。

2015年中國一胎化政策結束，中國國家衛生和計畫生育委員會數據顯示，2016年中國出生率增長7.9％，達1786萬。

傑瑟普決定推出中文網站，回到英國的她向父親借了1500英鎊(約合1980美元)，請了一名網站開發人員架設網站；她趁課餘時間，先在數據庫中加入4000個男孩和女孩名字，並附上她認為最能體現這些名字的五個性格特點，例如誠實和樂觀等等。

傑瑟普說，這過程一開始很費時，但演算法解決了替嬰兒命名的大部分繁重工作，「很多人問我怎麼有時間給這些嬰兒起名字，就像谷歌有時間為所有人一次找到所有東西一樣，我使用演算法。 」過程只需要三分鐘。

「特別的名字」網站要求客戶從列有12項性格特點的表格中，選出最喜歡孩子擁有的五項特質；然後，演算法選出與這些特質匹配的三個特定性別名稱，並鼓勵用戶與親友討論，避免犯下任何「文化失誤」；網站還直接鏈接到中文「微信 」。

最初，傑瑟普免費提供命名服務，但在命名了16萬2000名嬰兒後，她開始收取60便士(79美分)費用；該網站迄今已命名逾67萬8000多名嬰兒，CNBC估算約合40多萬元收入。

傑瑟普將收入用於付大學費用、投資房產，當然也連本帶利地把貸款還給了父親。

傑瑟普正在倫敦政經學院學習社會人類學，她每個月都會更新數據庫，但業務完全自動化，可以讓她專注學業。

她說，正與一家想買下她網站的公司洽談，也計畫運用自身創業經驗，為其他企業增加價值。

19歲英國女孩網路創業，為68萬中國嬰兒取英文名字。
19歲英國女孩網路創業，為68萬中國嬰兒取英文名字。
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