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消弭高齡隱憂 拜登擬找年輕副手

2019-03-22 12:57世界日報 記者顏伶如／綜合報導

前任美國副總統拜登(Joe Biden)是2020年總統大選民主黨的熱門人選之一，但是他現年76歲，如果投入選戰，必須說服選民把票投給一位就職時將已78歲的參選人；消息人士透露，為避免年齡因素導致選情扣分，拜登與重要幕僚討論了兩階段式的解套方案，包括邀請年輕的民主黨新生代人士出任副手，且盡早公布人選，以及承諾如果當選，將只做一任。

消彌年齡憂慮，拜登考慮找年輕人搭配，可能承諾只做一任。 法新社
消彌年齡憂慮，拜登考慮找年輕人搭配，可能承諾只做一任。 法新社
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紐約時報報導，多位民主黨高層人士透露，為了幫助民主黨取回執政權，領導美國走出困境，拜登與幕僚討論到可能選擇只做一任，並且在黨內提名尚未拍板定案前，就搶先公布副手人選，而每日郵報報導，去年以些微之差未能成為喬治亞州首位女性州長的史黛西．艾布蘭(Stacey Abrams)聲勢看好。

政治觀察家指出，如果拜登果真採取這兩個動作，將讓選民看出他對於選總統的高度認真，還可能獲得自由派人士支持，期盼能以最有勝算的穩妥方式在大選當中擊敗川普的選民，屆時也會為拜登投下一票。

然而，消息人士透露，對於尋找年輕副手以及只做一任的建議，拜登到目前為止都尚未採納，畢竟這兩條路線都有龐大的潛藏風險，因為如此一來反而讓民眾對於拜登的歲數更加矚目，對於是否要選擇一位將在白宮度過80歲生日的「總統」議論紛紛。

據指出，究竟是否投入2020年大選，拜登最快可望在下個月決定。

在民主黨黨內初選中，已經表態將爭取候選人提名資格的參選人，包括多位中生代或新生代後起之秀。拜登第一次贏得參議員選舉進入國會是在1972年，比已宣布參加黨內初選的前任德州聯邦眾議員歐洛克(Beto O`Rourke)出生還要早幾周。

在多項民主黨參選人的支持度調查當中，拜登向來以拿下約30%支持度遙遙領先，但拜登的支持群眾顯然來自年齡較大的民主黨基本盤。

不管是拜登自己或他的核心幕僚，對於千禧世代年輕人是否在大選當中願意以選票支持拜登都存有疑慮，對於拜登如果發動網路募款能否有效募得巨額數目，同樣感到不確定。

民主黨年齡紐約時報
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