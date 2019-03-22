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黨內雖支持度不到1% 楊安澤網路暴紅

2019-03-22 12:55世界日報 編譯黃秀媛／綜合21日電

網路預測市場PredictIt列出2020年美國民主黨總統參選人，根據他們獲得黨提名的機率排列高下，帶頭的是前副總統拜登和桑德斯，接著是賀錦麗、歐洛克，華裔的楊安澤赫然排名第五，連政治紅人伊莉莎白‧華倫都無法相比。

楊安澤參選美國總統在網路暴紅。 路透
楊安澤參選美國總統在網路暴紅。 路透
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拜登投注價值是23分錢，桑德斯22分錢，賀錦麗和歐洛克都是15分錢，楊安澤為13分錢，第六名的印第安納州南灣市長布塔朱吉10分錢，其次華倫為7分錢，艾米‧柯洛布查6分錢。

44歲的政治素人楊安澤壓倒華倫這種政治大咖並非網路運算程式有問題，事實上他已成為民主黨白宮競逐的一支奇兵，吸引一批忠心的「楊幫」粉絲團。

這些楊粉把他變成網紅，製作歌曲和音樂影片幫他造勢，並推出口號標籤「#securethebag」，宣揚他保障全民基本所得的政見，以對付他認為人工智慧和自動化將帶來的失業潮。

根據傳統標準，楊安澤仍是個邊緣參選人，在民主黨全國民調支持度還不到1%；但是，他在社群媒體人氣沖天，令人想到協助川普在2016年當選的「網紅大軍」。

這與他一年前宣布參選時大為改觀。當時他沒有名氣、沒有競選經費，打著「機器人將造成末日來臨」的怪異政見，並為此提出每個月給每個成年人1000元基本收入的「自由紅利」。

他利用播客(網路廣播節目)從事競選，取代上電視和群眾大會。上個月他接受有幾百萬觀眾的播客羅根(Joe Rogan)兩小時訪問，吸引如潮支持，一舉跨越民主黨對參加初選辯論訂定的獲得6萬5000人捐款的門檻，也為他帶來超過百萬元捐款。

他說：「我一直在等熱潮消退，可是一直持續不消。」

桑德斯和川普在2016年都得到網路推波助瀾，可是楊安澤獲得的支持不同，反映現代網路四分五裂的性質，吸引到經濟專家、對科技心存疑忌的進步派、右翼偏激分子、所謂的思想暗網分子，以及形形色色網路小白。

身為移民之子的楊安澤，對網路極右翼的支持感到很不舒服，表示「他們跟我代表的一切完全對立」。

楊安澤的挑戰是把社群媒體和其他地方的熱情和能量轉換成實際行動，而他已訂定在6月底前獲得20萬人捐款的目標，並打算在芝加哥、紐約和其他城市舉行造勢大會。

他也在研究用本身的立體投影和錄音，在愛阿華等戰鬥州巡迴演出，利用這些「分身」同時在各地競選。

民主黨桑德斯美國大選
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