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多個經濟模型預測：若今日大選 川普大勝連任

2019-03-22 12:53世界日報 編譯劉煥彥／綜合21日電

美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社
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美國總統川普或許目前支持度仍偏低，又面臨多項司法調查，但根據過去多次成功預測總統大選贏家的多個經濟模型，若今天就舉行大選，川普將會大勝，成功連任總統。

政治新聞網站Politico報導，川普目前的優勢包括美國經濟成長強勁、失業率低、汽油價格持平與薪資成長，而且他還有現任總統爭取連任的優勢。

但如果從現在到明年11月投票日之間，美國經濟如同許多市場分析師預期的將成長減緩，川普的麻煩就來了，更別提共和黨在經濟狀況這麼好的情況下，去年11月依然輸掉期中選舉。

不僅如此，未來一年半還有哪些針對川普的司法調查將引爆，沒有人能說得準，這些都是他爭取連任的變數。

芝加哥總經研究機構TrendMacrolytics曾成功預測川普將在2016年大選勝出，儘管當時大多數民調結果都相反。

該機構投資長魯斯金(Donald Luskin)說：「現在經濟實在很強，而且根據所有歷史先例，在位總統很容易連任，我實在看不出來藍潮(民主黨人)要怎麼抵擋下去。」

像魯斯金這種經濟學者與市場策略專家建立的經濟模型，通常不考慮民調結果與候選人的個人特質，而是從歷史趨勢做起，再加入重要的總經數據，例如經濟成長率、薪資、失業率、通貨膨脹與汽油價格等，以預測投票行為及選舉結果。

耶魯大學經濟系教授費爾(Ray Fair)是這類政經預測模型的先驅，他的模型曾成功預測川普在2016年勝選，也顯示川普將輕鬆贏得2020年大選。

費爾指出，「就算經濟不是超級好，只是普通的好，川普還是會勝選，而且不見得是小勝」，他預測川普將拿下54%的一般選民選票，以及46%的民主黨人支持。

不過，魯斯金與費爾也提到，若明年11月投票日前美國經濟成長率大幅下滑，或是失業率上升，都可能改變川普的命運。

經濟川普
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