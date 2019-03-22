川普拿經費要求學校言論自由 校方憂寒蟬效應

2019-03-22 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



美國總統川普21日簽署行政命令，要求美國公立大學保證他們會保護校園中的自由言論，否則可能會失去聯邦研究經費補助。不過批評人士擔心，川普此舉恐反其道而行，遏制校園言論自由。

川普最先在3月2日保守派集會提出此想法，他提到保守派活躍分子威廉斯（Hayden Williams）的案子。威廉斯2月在柏克萊加大為保守派組織「美國轉折點」（Turning Point USA）招募成員時遭到攻擊，川普當時表示，威廉斯「為了我們所有人，臉上挨了狠狠一拳」。

這項行政命令要求聯邦單位配合美國行政管理和預算局，確保收到研究經費的大學提倡自由探討，包括遵守一切適用的聯邦法、規定與政策。白宮官員表示，這項命令可適用於超過350億美元的撥款金額。

公共大學追求聯邦經費，需確保遵守美國憲法第一修正案，而且也早已實行。私立大學雖然對於限制言論有更多彈性，但也需要確保有相關制度規定。

美國政府如何執行這項行政命令，以及哪類違規可能失去補助的標準仍未可知。白宮官員拒絕提供特定例子，並稱未來幾個月會確定實施細節。

川普並未要求校方新的責任，而是在需遵守規定的公告中加入附設條件。大學領導階層認為並不需要這項命令，有些人則擔心此命令無法公正執行。

雖然部分保守派團體稱讚此行政命令，但有些共和黨員認為川普此舉並非解決辦法。參議院教育委員會主席、參議員亞歷山大（Lamar Alexander）表示，他贊成大學應該懲罰禁止自由言論的人，但是他不希望任何單位設下言論規範，規定在校園中可以談論的內容。