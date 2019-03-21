募款冠軍歐洛克 人氣卻不如桑德斯

2019-03-21 20:06 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ╱綜合20日電



民主黨總統參選人歐洛克上周宣布參選後，並成為募款冠軍後，開始到最早舉行初選的州，以及密西根和賓州等關鍵州造勢，至今人氣持續高漲，22日將首次到南卡羅來納州，並對非裔選民測試他的信息。

「美聯社」說，歐洛克原來只是個不起眼的德州聯邦眾議員，去年期中選舉卻差一點擊敗重量級的德州聯邦參議員克魯茲，成為閃亮的政治新星。

他與克魯茲對決時，獲得德州90%非裔選票和69%西語裔選票，不過這兩個族群只占德州選民的35%。

2020年總統參選人都在努力爭取非裔選民，而南卡將成為重要的考驗地區，參選人也接踵而至。

歐洛克是這些參選人中最不正統的人選之一，政治資歷有限，而且他一直試圖避免被定性，政策思維也不明確；他在國會的表現屬於溫和派，誓言與共和黨合作，並努力爭取2016年支持川普的選民。

不過，歐洛克也大談從白人特權到大麻合法化等進步派論調。

他的競選幹部堅持他無意死守特定意義形態，他本人也努力避免黨派標籤；但是，企圖兩面討好可能使民主黨選民覺得他政治人格分裂。

作為總統參選人，歐洛克的立場比去年期中選舉更向中間靠攏；當時他曾主張彈劾川普總統，但現在已改口；他曾支持對手桑德斯提出的「全民聯邦醫療保險」，現在支持眾院較溫和的「美國聯邦醫療保險」。

他也有偏離溫和派的信息，表示願意增加聯邦最高法院大法官人數、拆除部分地區的美墨邊界圍牆、批評刑法對有色人種較嚴厲、支持自由派民主黨人為對抗氣候變遷提出的「綠色新政」，以及禁止攻擊性武器。

歐洛克是宣布參選第一天的募款冠軍，從全美50州的12萬8000多人募到610萬元，平均捐款額47元；相形之下，桑德斯宣布參選24小時內募到大約600萬元，雖然金額略少，可是有22萬5000人捐款，平均捐款額27元。