參訪坦克工廠 川普：你們最好愛我 我讓這廠開著

2019-03-21 20:08 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合20日電



川普總統。 歐新社 分享 facebook 川普總統20日在任內第十度造訪俄亥俄州，因俄州對他競選連任的策略至關重要；另在初選率先登場的新罕布夏州，部分共和黨人支持川普參選連任，但也有人不確定是否讓川普再做一任。

川普繼去年期中選舉後再到俄州，他在利馬陸軍坦克工廠(Lima Army Tank Plant)告訴歡騰的勞工說：「你們最好愛我，我讓這間工廠開著。」此工廠一度因國防預算緊縮而面臨關閉危機。

俄州在川普能否連任中扮演要角，該州選民傳統上是傾向民主黨的勞工階級，卻在上次選舉中轉投共和黨懷抱，而過去支持共和黨的溫和派郊區選民則轉為挺川；官員認為，川普因此常跑俄州，此行已是他就任以來第十次到訪。

川普除造訪坦克工廠之外，還出席在坎頓(Canton)的一場募款活動，他誇耀達成新貿易協議並實施保護鋼鐵業關稅，對抗中國「竊取」美國就業機會和商業理念。

另外，在新罕州代表共和黨全國委員會(RNC)的杜培(Steve Duprey)，對是否於2020年支持川普，仍不願鬆口。

川普上次選舉的共和黨主席珍妮佛‧霍恩(Jennifer Horn)正積極接洽明年大選的初選挑戰者，該黨前聯邦參議員韓佛瑞(Gordon Humphrey)則呼籲彈劾川普；即便競爭者眾，很少人認為川普會輸掉新罕州初選。

相較於其他州，新罕州部分共和黨領袖鼓勵或未勸退川普的初選挑戰者，而川普競選團隊和RNC致力避免黨內人士參選，影響川普的連任機會。

新罕州人氣最旺的州長蘇努努(Chris Sununu)說，他將支持川普連任，但不會勸退其他挑戰者。

蘇努努日前應邀出席麻州前州長威爾德(William Weld)籌辦，探尋川普初選挑戰者的委員會，稱歡迎馬里蘭州州長霍根(Larry Hogan)或前俄州州長凱西克(John Kasich)挑戰，但他「不認為初選會傷到總統。」