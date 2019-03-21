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川普老調重彈又批馬侃 同黨看不下去嗆「可悲」

2019-03-21 20:10世界日報 編譯劉煥彥／綜合20日電

川普。 路透社
川普。 路透社
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川普總統繼續批評已故共和黨聯邦參議員馬侃(John McCain)，指大家並未在馬侃追悼會上感謝他，也無視愈來愈多同黨參議員跳出來為馬侃辯護，認為他是戰爭英雄與愛國者，還有共和黨人直言川普言論「真是可悲」。

「華盛頓郵報」與有線電視新聞網(CNN)報導，川普20日在視察俄亥俄州西部一座坦克工廠時，在長達五分鐘談話中抨擊馬侃，指馬侃稱終生支持五角大廈，卻沒有為退伍軍人好好努力。

此外，對外界沒有感謝他安排馬侃葬禮，川普還發牢騷。

「我遵循他的意願支持他，我給了他想要的葬禮，身為總統我必須核准。」川普說，「我不在乎這些，沒有人感謝我，這還好，但我不是馬侃的粉絲。」

但報導指出，若需要進行國葬儀式，真正需要的是國會同意，而非總統；因此，總統並不能「核准」(approve)國會議員的葬禮。

其次，馬侃追悼會是在華盛頓國家大教堂舉行，這需要事先取得大教堂同意。

再者，由軍方負責將馬侃遺體從亞利桑納州運至華盛頓，並且安排軍方儀隊、抬棺人與馬匹等事宜，都不需要川普同意。

川普說法讓共和黨聯邦參議員艾薩克森(Johnny Isakson，喬治亞州)看不下去。去年9月川普無視白宮傳統及幕僚建議，沒有維持白宮降半旗直到馬侃下葬，而是降半旗兩天就恢復正常，就被艾薩克森批評為「無法想像」。

艾薩克森20日接受喬治亞公共廣播電台訪問時終於發難，砲轟川普「他的說法真是可悲」，並以馬侃在越戰曾經被俘的經驗為例指出，「沒有(其他)民主黨人或共和黨人在戰場上傷亡。」

在美國廣播公司(ABC)擔任新聞節目主持人的馬侃女兒梅根(Meghan McCain)20日也反擊川普說，身為總統竟然忌妒馬侃去世的消息占滿了新聞報導，她父親一定會覺得，「這實在太可笑了。」

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