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被投訴偏袒波音 美國代理國防部長遭調查

2019-03-21 12:13聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美國國防部督察長20日對代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）啟動正式調查，因有民間監督組織投訴，夏納翰涉嫌利用職權，偏袒他曾服務超過30年的前東家波音公司（Boeing）。

華府公民道德責任組織（Citizens for Responsibility and Ethics in Washington）一周前向五角大廈投訴，夏納翰涉嫌為波音說好話，詆毀該公司競爭對手，例如洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）。

現年56歲的夏納翰1986年起為波音效力，主導737、787客機和飛彈防禦系統等多項專案；他2017年中出任副國防部長，今年元旦起擔任代理國防部長，接替下台的馬提斯（James Mattis）。

華府公民道德責任組織根據公開報告指出，夏納翰在有關政府合約的多場會議上發表評論，大力讚揚波音，引發外界對夏納翰偏袒波音的疑慮，不管他是否故意為之。

該組織投訴時指出，五角大廈決定在2020年預算提案中，要求撥款10億美元（約台幣311億元）採購八架波音F-15EX戰機。

督察長發言人艾倫（Dwrena Allen）說，夏納翰已收到被調查的通知。五角大廈發言人克羅森（Tom Crosson）發表聲明說，夏納翰坦然接受調查。

夏納納上周出席參院聽證會，被代表康乃狄克州的民主黨籍參議員布魯蒙索（Richard Blumenthal）問到波音客機737 MAX相關議題。當時夏納翰表示，他不曾和政府官員談及此事，也未曾聽取相關簡報。至於是否贊成進行調查，夏納翰表示取決於監管機關。

夏納翰2017年6月被提名副國防部長時曾簽署道德操守規定協議，承諾避免「任何事實上或明顯的利益衝突」，也不會參與涉及波音的任何事務。

川普似乎頗為欣賞夏納翰，部分原因是他很重視川普的前瞻規畫之一：建立太空部隊。美國史上僅有三位代理國防部長，夏納翰在職期間比其他兩位久。

美國代理國防部長夏納翰。路透
美國代理國防部長夏納翰。路透
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