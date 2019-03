被投訴偏袒波音 美國代理國防部長遭調查

美國國防部督察長20日對代理國防部長夏納翰(Patrick Shanahan)啟動正式調查,因有民間監督組織投訴,夏納翰涉嫌利用職權,偏袒他曾服務超過30年的前東家波音公司(Boeing)。

華府公民道德責任組織(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington)一周前向五角大廈投訴,夏納翰涉嫌為波音說好話,詆毀該公司競爭對手,例如洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)。

現年56歲的夏納翰1986年起為波音效力,主導737、787客機和飛彈防禦系統等多項專案;他2017年中出任副國防部長,今年元旦起擔任代理國防部長,接替下台的馬提斯(James Mattis)。

華府公民道德責任組織根據公開報告指出,夏納翰在有關政府合約的多場會議上發表評論,大力讚揚波音,引發外界對夏納翰偏袒波音的疑慮,不管他是否故意為之。

該組織投訴時指出,五角大廈決定在2020年預算提案中,要求撥款10億美元(約台幣311億元)採購八架波音F-15EX戰機。

督察長發言人艾倫(Dwrena Allen)說,夏納翰已收到被調查的通知。五角大廈發言人克羅森(Tom Crosson)發表聲明說,夏納翰坦然接受調查。

夏納納上周出席參院聽證會,被代表康乃狄克州的民主黨籍參議員布魯蒙索(Richard Blumenthal)問到波音客機737 MAX相關議題。當時夏納翰表示,他不曾和政府官員談及此事,也未曾聽取相關簡報。至於是否贊成進行調查,夏納翰表示取決於監管機關。

夏納翰2017年6月被提名副國防部長時曾簽署道德操守規定協議,承諾避免「任何事實上或明顯的利益衝突」,也不會參與涉及波音的任何事務。