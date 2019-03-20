最高院保守派法官力挺 川普難得贏官司

2019-03-20 18:06 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合19日電



最高法院19日裁定，允許聯邦當局在犯罪移民經州或地方當局審判釋放後，立即逮捕這些犯下廣犯罪刑、符合遣返標準且遭拘留的非公民；最高法院的保守派法官的優勢，讓川普政府在司法上取得勝。

移民法指示當局，必須在廣犯罪刑、符合遣返標準且遭拘留的移民獲釋後再度拘押，等待移民法庭判決遣返的目的地，但這些人往往不會立刻被捕，且有時候可能數年後才被拘押。

這起由美國公民自由協會(ACLU)多名綠卡持有者提起的案件指出，他們有出席聽證會的權力，得以藉此辯駁前科移民就算恢復自由也不會威脅社區安全，且不太可能逃跑。

若法官同意，他們在等待遣返期間不必遭到拘留；這是適用其他等待遣返無證客的聽證程序。

不過，最高法院法官以五票反對、四票贊成，駁回移民對聯邦法的解釋。

保守派大法官阿利托(Samuel Alito)寫道，鑑觀國會1996年的法規，「無論是法規內文或其結構」都不支持移民的論點。」

最高法院的保守派法官與川普政府站在同一陣線；當局宣稱，前科移民沒有聽證會權力，無論他們是否當庭獲釋或遭拘留後獲釋，且前總統歐巴馬政府的做法也是如此。

司法部發言人庫佩克(Kerri Kupec)說，當局歡迎這項裁決。

自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)寫道，他認為當局必須在前科移民獲釋後，羈押他們「合理的時間，假設不超過半年」。

ACLU華裔律師王德棻(Cecilia Wang)表示，將呼籲國會修法並持續追求移民權益。