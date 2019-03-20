不做功課、政策淪口號 川普政府已敗訴63次

2019-03-20 18:07 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合19日電



美國總統川普。聯合報系資料照片 分享 facebook 聯邦法官過去兩年來至少在63次不同訴訟中，裁定川普政府敗訴；這不僅是聯邦政府極少見的法律敗績，也導致川普總統難以推動在環境、移民與其他領域的許多政見。

由於這63次敗仗的許多案例，川普政府都是敗在行政程序錯誤，例如未提供足夠事證以合理說明執行原因，或有需要時得納入公眾意見。

有專家質疑，川普政府在政策上這麼多大動作，是否宣示意義大於實質意義，其實根本就不在乎能否執行。

「華盛頓郵報」報導，這些案子很多都還在訴訟階段初期，未來仍可能被推翻，例如川普總統某個版本的穆斯林國家國民來美禁令，原本下級法院以歧視為由封殺，但被最高法院推翻，核准得以實施。

但不論上述63次訴訟最後是否得以翻案，目前全美各地聯邦法官的裁定顯示，川普政府急著改變重大政策，不僅任性多變且反覆無常，沒有顧及行政機關長期遵循的政府施政原則。

「他們在程序上一直想要抄捷徑。」熟悉行政法的喬治城大學法學院教授巴茲比(William Buzbee)說，川普政府連說明政策目的都省了，所以很容易被法院駁回，「因為他們沒有好好做功課。」

在這63宗案例中，多達三分之二是指控川普政府違反了實施近73年之久的行政程序法，當年這項法案就是為了防止行政部門的政策任意專斷。

根據學界研究，通常政府在這類案件的勝訴機會是70%，但根據紐約大學法學院政策健全研究所統計，截至今年1月中川普政府在這類訴訟的勝率僅6%。

「他們不只一直打敗仗，而且他們腦筋有問題。」經常代表企業界的波士頓環境律師賈菲(Seth Jaffe)認為，川普政府在推出政策上犯了很多基本錯誤，不禁讓他懷疑行政機關到底想不想執行政策，而且這些敗績，「導致法規改革後退了一大段時間。」