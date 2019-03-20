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罵戰升級版 川普、康威老公又開撕

2019-03-20 18:49世界日報 編譯陳韻涵╱綜合19日電

川普總統與白宮顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)丈夫的口水戰愈演愈烈；川普19日推文指喬治‧康威(George Conway)是「完全的失敗者」；喬治‧康威則受訪，公開他與川普多次往來及代理案件的細節。

保守派律師喬治‧康威曾多次公開批評川普，但他17日的推文升至人身攻擊層次；他以川普在兩日內發表52則推文為例，從自戀人格失調和反社會人格失調症狀剖析，斷言川普的心理狀況愈來愈糟。

川普2020年大選的競選總幹事帕斯卡爾(Brad Parscale)18日推文寫道，「我們都知道川普拒絕喬治‧康威亟欲的工作，他沒能在司法部任職且無論是被開除或主動辭職，不願接受審查？他忌妒妻子的成就而傷害她，總統根本不認識他！」

川普19日轉推帕斯卡爾的發文寫道，「完全的失敗者！」

喬治‧康威19日受訪時說，他與川普相識十餘年，且在川普就任總統後常替他處理官司和敏感法律事宜；他指川普「說謊」、「無能」且預料他無法連任。

喬治‧康威說，在推特發文批評川普的政策、行為和心理狀態是他發洩的方式，藉此避免與妻子爭吵；他的妻子凱莉安‧康威是川普團隊的核心人物；他常在妻子上電視為川普辯駁後，立刻推文批評川普。

多名白宮現任與離職顧問表示，川普早就對喬治‧康威不滿，多次想回嗆他而被顧問勸退。

對於帕斯卡爾的推文，喬治‧康威回應稱他考量川普開除前聯邦調查局局長柯米(James Comey)，婉拒川普要他出任司法部民事部門職位的邀請。

康威夫婦很早就結識川普，兩人2001年婚後不久住進川普大樓的一棟公寓；該大樓委員會當時想移除川普的名字，喬治‧康威在委員會上發表演說，說服委員別這麼做；川普2006年曾寫信讚賞喬治‧康威替他保住大樓的控制權。

川普白宮離職
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