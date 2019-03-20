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不忘舊恨！川普連發文酸馬侃 但又酸錯了

2019-03-20 18:55世界日報 記者顏伶如／綜合報導

去年8月因腦癌病逝的重量級共和黨聯邦參議員馬侃。 美聯社
去年8月因腦癌病逝的重量級共和黨聯邦參議員馬侃。 美聯社
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對於去年8月因腦癌病逝的重量級共和黨聯邦參議員馬侃(John McCain，亞利桑納州)，川普總統似乎積怨難消，19日再度提出批評，在白宮橢圓形辦公室對媒體記者說：「我從來就不是馬侃的粉絲，以後也不會是。」

在上周末期間，川普在推特連續發文，嘲諷曾在2008年總統大選代表共和黨角逐白宮寶座的馬侃；川普在推文中對於馬侃投下關鍵一票，不支持廢除「歐記健保」表達不滿。

「很多年來，他一直倡議應該廢除並且替代歐記健保，結果等到要投票的時刻，他卻反對了。」川普接著在推文中聲稱，如果可以推翻歐記健保「將可省下1兆元」，但並未提供任何佐證。

川普周末期間對馬侃的抨擊推文中，包括誤指馬侃在海軍官校「全年班最後一名」；事實上，馬侃在官校時期成績雖然不理想，但1958年畢業時並非最後一名，而是倒數第五名。

對於川普一再攻擊已過世的父親，馬侃女兒梅根‧馬侃(Meghan McCain)在她擔任共同主持人的美國廣播公司(ABC)談話節目「觀點」(The View)中說道，川普把周末期間耽溺在偉人身上，原因是他自己心知肚明，所有人也都非常清楚，「他自己永遠不可能成為一名偉人。」

川普從競選期間以來，就多次對曾經在越戰時遭到俘虜的馬侃發表各種酸言酸語；川普曾於2015年7月18日公開說道，馬侃不能算戰爭英雄，「他是因為被俘虜，結果被封為戰爭英雄，我比較喜歡沒有被俘虜的人。」

前共和黨總統候選人羅穆尼(Mitt Romney)19日發表推文指出，無法理解為何川普又要攻擊馬侃。

羅穆尼形容，馬侃是他的朋友，是個英雄，充滿勇氣，有愛國心，受人尊敬，低調謙遜，願意犧牲小我，具有同理心，「肩膀著他對家庭、國家與上帝的使命。」

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