高風險川普 為何獨獨這家銀行肯借錢給他？

2019-03-20 18:47 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



紐時調查報導川普向德意志銀行借貸20億元的歷史。 美聯社 分享 facebook 川普總統與德意志銀行(Deutsche Bank)打交道將近20年，其他銀行不願批准的貸款，通常都是仰賴德意志銀行才能拿到；然而，雙方關係並不是一帆風順，有時候是充滿波折的。

紐約時報在最新調查報導中指出，當年對於在美國擴大發展充滿雄心壯志的德意志銀行，面對的充滿變數的川普，一再選擇冒險，與川普站在一起；但從一開始，銀行高層主管便看清川普是個風險頗高的客戶，正是這點讓其他銀行紛紛將川普拒於門外。

川普先跳票後拖欠拿貸款償貸款

2003年，川普的賭場公司在德意志銀行協助下，賣出價值數億美元的債券，但川普公司2004年跳票，導致德意志客戶嚴重虧本；負責幫川普推銷賭場債券的德意志銀行投資部信誓旦旦承諾，永遠不再與川普做生意。

然而，一年之後，川普找上德意志投資部另一個單位，成功申請到6億4000萬美元貸款，計畫在芝加哥興建摩天大樓；到了2008年，川普卻拖欠貸款，還把德意志告上法院，從此被德意志銀行投資部列為拒絕往來戶。

三年過後，德意志卻又貸款給了川普，這次放款單位是專門與富豪打交道的私人金融部門。

諷刺的是，這次川普拿到的貸款，就是用來償還申請向德意志申請芝加哥摩天大樓的貸款。

2016年，德意志董事會委託專人進行調查報告，設法了解為何銀行多年來會與川普糾纏不清。

消息人士指出，由德意志銀行廉正委員會彙整的調查報告結論指出，私人金融部門一心一意只想到要爭取超級富豪做為客戶，對於川普過去不良貸款歷史則「睜一隻眼，閉一隻眼」。

與銀行高層交情好 就職禮當貴賓

紐時指出，川普在德意志的主要聯絡對象為奧費特(Mike Offit)，兩人關係友好，除了一起打高爾夫，還連袂出席觀看拳擊比賽。

1999年，德意志一名資深主管發現川普貸款申請文件上，有個信貸部門主管的簽名是造假的，雖然貸款案後來並未通過，奧費特也沒有遭控捏造簽名，但他後來則被開除了。

聯邦最高法院大法官甘迺迪(Anthony Kennedy)的兒子賈斯汀‧甘迺迪(Justin Kennedy)也是川普在德意志的好友，芝加哥摩天大樓貸款案就是由他從中牽線。

川普在德意志銀行的私人理專羅絲瑪莉‧維拉比立克(Rosemary T. Vrablic)則為川普申辦了超過3億美元的貸款，在川普就職大典禮上，她還受邀坐在貴賓席上。

據信德意志銀行很快會把與川普有關的資料交給國會，而維拉比立克也預期會被要求到國會作證。