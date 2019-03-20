NBA大媽啦啦隊爆紅 全員50歲以上 魔法師球迷嗨翻天

2019-03-20 15:00 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



美國職業籃球聯盟(NBA)華盛頓魔法師隊(Washington Wizards)至今戰績雖不佳，但卻有一支具有神奇力量的啦啦隊拉抬人氣；這支最新成立、只在球賽叫暫停時段上場的Wizdom大媽級啦啦隊，20名成員年齡全都在50歲以上，最年長的高齡76歲。

這群身穿紅底藍邊運動裝的超炫大媽一上場勁舞，魅力橫掃全場，讓魔法師球迷「嗨」翻天，完全忘了魔法師隊在東區15支球隊中，排名11的洩氣戰績。

Wizdom大媽啦啦隊教練惠特菲爾德(Derric Whitfield)說，「她們第一次上場表演的那一回，觀眾反應熱烈到你還以為魔法師隊贏了那場比賽。滿場觀眾都起立鼓掌。」

名為「通往Wizdom之路」(Road to Wizdom)的YouTube影片，記錄了惠特菲爾德從50名應徵者中選出Wizdom啦啦隊成員的過程。他表示，自己正在打破人們對啦啦隊的刻板印象，「我想證明，任何年齡都可以跳舞。」

目前至少有十幾支NBA球隊包括芝加哥公牛隊和金州勇士隊，都有高齡啦啦隊；魔法師隊是於去年NBA賽季結束期間投資4000萬元，擴大華盛頓球場娛樂設備，新增了這群大媽啦啦隊員。

惠特菲爾德強調，Wizdom啦啦隊絕非二流舞者，她們動作精確，充滿活力，很快博得球迷的支持與喜愛，吶喊歡呼聲總是不斷。「球迷真的很挺她們，除了因為她們年紀大之外，她們的表演令人激賞，更是贏得觀眾支持的原因。」

與兒童啦啦隊一樣，Wizdom啦啦隊只在精選比賽中出場。繼去年11月24日首次出場後，另曾數次上場，最近一次是15日魔法師隊對戰黃蜂隊(Charlotte Hornets)的比賽。

參與Wizdom大媽啦啦隊的隊員，有些已退休，有些仍在教育、科技行業工作。其中，71歲的威葳安．路易斯(Vivian Lewis)1966年曾任高中啦啦隊長；已有三個女兒、六個孫子和三個曾孫的她，去年9月在孫女梅根慫恿敦促下決定參與試鏡。梅根是魔法師啦啦隊舞者，祖孫倆現在常一起搭車去球場。

路易斯說，參加啦啦隊最棒之處，是可以與其他舞者交流；「其他舞者和我一樣，有屬於她們的人生故事、她們的痛楚，但大家仍繼續向前走。」

由於Wizdom大媽啦啦隊空前成功，魔法師隊今年秋季將再次舉辦50歲以上啦啦隊員選拔；和其他魔法師隊啦啦隊一樣，所有隊員都必須重新參與試鏡。路易斯說，她已經準備好計畫再次嘗試了。