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猜中NCAA16強 每年百萬領一輩子 股神送超級大獎

2019-03-20 14:59世界日報 編譯劉煥彥／綜合19日電

員工完全猜對大學籃賽16強　股神巴菲特將賞終身每年百萬元　中獎機率是2兆分之一 ...
員工完全猜對大學籃賽16強　股神巴菲特將賞終身每年百萬元　中獎機率是2兆分之一 趙元良
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美國大學籃球賽的「3月瘋」(March Madness)已揭開序幕，哪所學校能打入16強是籃球迷的年度期盼；股神巴菲特(Warren Buffett)今年再度舉行「3月瘋」的員工預測比賽，只要有誰猜中全美大學體育聯盟(NCAA)籃球比賽的最後16強隊伍，巴菲特將給予該員工終身每年100萬元獎金。

財經媒體富比世(Forbes)與「今日美國報」報導，進入這項比賽的條件只有一個，參加者必須是巴菲特的波克夏哈瑟威(Berkshire Hathaway)集團為數39萬員工的其中一員。

問題是，這個每年100萬元的超級大獎中獎率極低；根據杜克大學數學教授麥廷理(Jonathan Mattingly)估算，真正猜中NCAA前16強隊伍的機率僅有2.4兆分之一。

全美大學籃球校隊在每年3月進行決賽，連續五星期舉行淘汰賽，讓全美為之瘋狂，也因此被暱稱為「3月瘋」。

波克夏海瑟威旗下有60多家企業，員工人數最多的是有4萬5000人的鐵路公司BNSF，其次是有4萬人的Geico保險公司，其他企業包括模組化住宅製造商Clayton Homes、電池製造商Duracell、連鎖冰淇淋品牌Dairy Queen，以及私人包機營運商NetJets等。

要猜中NCAA決賽最後16強的難度極高，去年運動頻道ESPN曾經舉行類似的預測比賽，但在1730萬筆預測組合中，沒有任何人全部猜對。

2017年則好一些，同樣在ESPN舉行的預測比賽中，1800萬筆預測組合中有18筆猜對，但這樣猜中的機率也只有100萬分之一。

巴菲特波克夏富比世
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