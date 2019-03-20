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夢中像在烘乾機裡轉…華人長巴翻車 司機被控過失殺人

2019-03-20 13:44世界日報 記者羅曉媛黃伊奕／維州-紐約連線報導

一輛從佛州出發、前往紐約的華人長途巴士，19日清晨在維吉尼亞州中部的喬治王子郡(Prince George)大霧路段發生重大車禍，至少兩人死亡，包括孩童在內的52人受傷；據輕傷者事後回憶，當時全車人幾乎都在睡夢中，只記得車身突然加速、失控、天旋地轉；來自紐約史泰登島的40歲司機周宇文(Yui Man Chow，音譯)被控兩項過失殺人罪。

維州州警辦公室向本報表示，19日清晨5時22分，一輛「Tao`s Travel Inc.」公司的大巴，在州際95號公路(I-95)的45號出口翻車，當時大巴正北向往紐約行駛，下出口時衝出匝道左側翻車。

事發地點在維州喬治王子郡Kingwood附近的Crater Rd，車上包括駕駛人在內共57人，其中一名男乘客當場死亡，另一女乘客送醫數小時後不治，另有多人受傷就醫；司機周宇文並未受傷，目前收押在Riverside Regional監獄。

出事大巴是從佛州奧蘭多出發，北上開往紐約，約凌晨3時在途徑的北卡州岩嶺(Rocky Mount)暫停、換司機。

警方表示，由於巴士公司無法提供完整乘客名單，警方目前仍在收集並確認倖存者信息，將在20日公布傷者身分及信息。

事發後，里奇蒙華人社區立即動員華人居民，到附近醫院協助救援；義工R女士轉述乘客說法，事發時幾乎全車人都在睡覺，車上有美國與華人乘客，有的還是持工作簽證在紐約工作，去佛州旅遊、辦事，不料在返程時遭遇車禍。

「我只知道我閉上了眼睛，然後車速飛快，車身翻轉的像過山車，我們至少翻滾了五、六次。」來自紐約哈林的乘客莫妮卡貝瑞(Monique Berry)回憶說，之後她隔壁的男子抓住她，兩人一起從車窗爬出逃生，四處都是尖叫聲，還有人倒在泥地裡。

來自紐約皇后區的乘客福斯特(Christopher Forrest)說，他是在探望母親後返程，事發時正在睡覺，「就像在烘乾機裡旋轉」；他最後踢開車頂的門閂逃生。

喬治王子郡消防與急救中心表示，31名傷者在附近的五家醫院救治，九人在皮特斯堡(Petersburg)的醫療中心，另外12名傷者在里奇蒙市的VCU醫療中心搶救，他們傷勢各異，重傷者情況危急。

州警希爾(Keeli Hill)說，目前尚不清楚車禍是否與大霧天有關，但霧天確實導致救援隊無法派遣直升機救人，事發地點也曾多次出車禍。

根據紐約市大巴停車許可，「Tao`s Travel」每天在曼哈頓華埠接送乘客，周二乘客計畫抵達的時間為上午11時30分。

該公司註冊地址為麻州米爾頓(Middleton)，有八名司機和四輛汽車，經營跨州業務；自2013年營業以來，從未發生事故，2017年也曾接受安全檢查，並獲滿意評分(指公司有授權在路上行駛車輛，未因反常安全違規被舉報)。

聯邦紀錄顯示，「Tao`s Travel」在過去兩年被開過一次罰單：2018年2月在德拉瓦州，超速6至10哩；2017年3月曾在路邊檢查出逃生出口的窗戶有問題而被停運。

記者19日致電「Tao`s Travel」，對方以公司正在調查為由，婉拒回答車禍相關問題 。

據悉，此次車禍有一名華裔男乘客叫徐溯峰，37歲、福州人，同一輛車上還有與他相識的朋友；事故發生後徐溯峰與朋友分別被送至不同醫院搶救，朋友很快平安出院，但徐溯峰下落不明。

其朋友出院後立即向家人報平安，也告訴徐溯峰在紐約親屬；徐溯峰表妹立即聯繫當地接受傷者的多家醫院，但一直無法得知情況，他的直系親屬均在中國老家，表妹已連夜趕往當地。

中國駐美國大使館當晚已派工作組趕往醫院探視，並核對中國公民傷亡信息。

紐約車禍
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