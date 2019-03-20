勵志！坎坷童下棋天賦險被埋沒 傑出一手驚呆教練團

2019-03-20 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



美國紐約曼哈頓遊民安置中心內，一名8歲男孩走進房內，抱著一個西洋棋大獎盃喜孜孜得笑著，對於其他鄰居的尖叫聲感到泰然自若。他是來自奈及利亞的難民湯尼（Tani），雖然他的未來不明朗，但他正在美國發光發熱。

這個無家可歸的小學三年級生全名為湯尼圖盧瓦．阿德伍米（Tanitoluwa Adewumi），大家都叫他湯尼。他手上的大獎盃是紐約州西洋棋冠軍獎盃，幾乎跟他一樣高。

這位出生身平凡的小男孩在紐約州西洋棋比賽中，贏過有私人西洋棋家教的菁英私校生，在幼稚園到三年級生等級中奪得冠軍。

更讓人驚訝的是，湯尼大約一年初前才開始學西洋棋。他的西洋棋逐月突飛猛進，現在他在安置中心的住處有七座獎盃。他告訴紐約時報：「我想要成為最年輕的大師。」

湯尼的父母2017年逃離奈及利亞北部，他們擔心極端伊斯蘭組織「博科聖地」（Boko Haram）會攻擊像他們一樣的基督徒。湯尼的父親阿德伍米（Kayode Adewumi）表示：「我不希望失去摯愛。」

因此，大約一年多前，湯尼、他的哥哥和爸媽一起抵達紐約市，一名牧師將他們一家送到遊民安置中心。湯尼開始在當地的116小學上課，那裡有兼差的西洋棋老師，他教湯尼怎麼下西洋棋。

湯尼很喜歡西洋棋，不斷要求母親歐路瓦托音．阿德伍米（Oluwatoyin Adewumi）讓他加入西洋棋社團。湯尼母親表示：「他對西洋棋課很感興趣，他很喜歡上課。」

歐路瓦托音正努力學習美式英語，她發信詢問西洋棋社團的事情。她解釋，她無法支付社團費，因為一家人住在安置中心，於是負責該小學西洋棋課的教練馬科夫斯基（Russell Makofsky）免除湯尼的學費。

一年前湯尼首次參加比賽時，他在國際棋聯（FIDE）ELO等級分是參賽者中最低的105分，如今他的等級分已到達1587分，而且正快速上升。順帶一提，西洋棋世界冠軍卡爾森（Magnus Carlsen）的等級分為2845分，最高等級分為2882分。

湯尼下棋時採取攻勢，該州比賽時許多教練在場邊看棋，當教練看到他為了一顆士兵棋子犧牲主教時都大吃一驚。但當教練把這一手棋放在電腦中計算後，卻訝異發現電腦贊同湯尼的走法。事實也證明，湯尼的這一步險招有助扭轉之後的棋局。

116小學校長徐珍（音譯，Jane Hsu）表示：「湯尼是鼓舞人心的案例，顯示生命挑戰無法定義一個人。」她指出，雖然湯尼沒有自己的房子住，但有非常支持他的父母，盡力協助看著他邁向成功。

湯尼父親兼兩份差，他租車當Uber駕駛，現在他也成為有執照的房地產銷售員；湯尼的母親則努力成為居家看護，兩人的勤奮不懈也傳承到湯尼身上。他的父母表示，有一次湯尼放學哭著回家，因為同學嘲笑他沒有家；去年移民聽審時，湯尼誤以為他們一家要被遣返而爆出淚來。

實際上，這家人的庇護申請仍延宕未決，下一次聽審預計8月展開。儘管如此，湯尼試圖將這些煩惱拋諸腦後，他正為5月全國小學西洋棋冠軍做準備。他的教練馬科夫斯基搖頭讚嘆：「一年就達到這個程度，翻山越嶺追求卓越中的卓越，而且還沒有家庭資源。這種情況我從未見過。」