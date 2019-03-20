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華生藝術作品集 專人「代做」

2019-03-20 13:43世界日報 記者李雪╱洛杉磯報導

美國頂級大學爆發入學舞弊案，逾50位入學顧問、體育教練及富爸富媽以涉嫌行賄詐騙的罪名遭起訴引發熱議。除了體育特長生造假，華人留學生群體中也有藝術生作品集造假的情況，據學生和家長透露，有指導老師「手把手」做作品集，或乾脆全由老師代做。

日前爆出大學招生醜聞，凸顯特權階級與高等教育間「緊密關係」，好萊塢權力夫婦、成功高管涉案其中，這些案子的設計，包括給出所謂競技照片，和數十萬元金額等。不過藝術專業的學生家長吳女士透露，相比需要買通「人證」、偽造比賽照片的體育生，一些藝術類留學生甚至不必花大價錢賄賂，只要找人代做作品集也可同樣進入藝術類名校。

吳女士表示，如今市面上有不少藝術生作品集輔導機構，正規的輔導機構收費不菲，甚至全部課程包括私人輔導總價能上十萬人民幣，不正規的業者便有了市場。不良機構為了保證學生最終能升學，給水平不夠的學生輔導作品集時，幾乎就是指導老師「手把手」做出來的。這些機構通常都會表示輔導費只有課程不包括出圖，如果要老師「輔助出圖」則需加錢，而藝術類留學生多家庭條件優渥，願意出錢。

她表示，藝術類留學生其實並不容易，想要申請歐美的藝術院校需要脫離在國內所處的教育環境，自己學習並找時間做作品，同時還要補習英文和SAT考試。但如果花上萬甚至幾千人民幣就能買到作品集，還能被錄取的話，這對其他學生很不公平。

另一位藝術留學生王小姐表示，如果只是「手把手」輔導都還算好，至少假如有面試環節問到作品中的技術細節，學生因為一直跟著老師做，還能勉強答上來。更加惡劣的情況則是機構直接從網上抄襲，或者將歷屆學生申請其他學校的作品集直接拿來用，例如把以往申請上歐洲藝術院校的學生作品倒賣給申請美國學校的學生用。

她表示，根據不同專業，一個作品通常要一千到數千人民幣不等，如果要代做整本作品集通常要上萬人民幣。有同學花了幾千塊錢買了幾個作品代做，馬上要到申請截止時間了，賣家發來的幾個作品全都是網上抄襲的圖，連學生自己都能一眼看出來，更別說能通過招生官的法眼了。她表示，由於本來也都是不道德的交易，這位同學到頭來也沒法找賣家退錢，硬著頭皮交給了學校，果然被發現並拒收，而且恐怕以後也不能申請這所學校了。除了要冒這一層風險以外，就算真的被招收了，入學後老師發現這位學生什麼都不懂，也可能會被調查。

雖然有正規藝術留學機構人士表示，代做作品集其實不算普遍。但如果學生真的需要，也很容易找到渠道。在洛杉磯的華人論壇網上，便有發布廣告信息「代畫各大藝術院校入學作品集」。在中國的淘寶網站上更是搜索「代做藝術院校作品集」就能出現幾百個搜索結果。這些代做機構包攬各種專業，從建築設計到服裝設計，甚至可以代縫紉。許多機構都宣傳稱代做的「老師」都是在美的知名藝術院校學生，水平有保障。有代做機構號稱「一站式服務」，學生只需列出目標院校，機構就可構思繪圖寫文字描述，還提供翻譯服務。

在買家評論中，也有不少買家表示自己已經是在歐美藝術院校在讀的學生，來買是因為需要交作業。而代做的「老師」也會給買家交代清楚設計細節，以便能應付學校老師的提問。也有賣家是收集了不少已經被錄取的學生作品集，兜售給申請學生作為參考，但賣家也表示有學生直接抄襲，被學校發現。

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