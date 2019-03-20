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影／炸彈氣旋侵襲！美中西部淹成一片汪洋 50年來最慘

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影／炸彈氣旋侵襲！美中西部淹成一片汪洋 50年來最慘

2019-03-20 12:50聯合報 記者張君堯╱即時報導

「炸彈氣旋」侵襲美國中西部農業大州內布拉斯加，大雨加上積雪融化導致水位升至歷史新高，農場和城鎮遭受嚴重洪災，目前已知至少4人死亡，農災損失估計超過10億美元。

國家氣象局氣象預報中心表示，「炸彈氣旋」侵襲導致暴雨，並且讓上周大暴雪的積雪融化，引發這場大洪水。內布拉斯加州遭逢50年來最嚴重的洪災，無數牲畜死亡、穀物和農產品遭受破壞，農場對外的道路以及鐵路也都封閉。

由於密蘇里河水位暴漲，內布拉斯加州河段的水位急升，部分地區甚至出現了半世紀以來的新高紀錄，洪水更流入州內的奧福特(Offutt)空軍基地，60座軍方建築受損。在重災區薩爾披(Sarpy County)，多達500棟民房被淹。

內布拉斯加州緊急事務管理局（NEMA）宣布，該州約有74個城市18日晚上進入緊急狀態，超過600名居民被疏散並被帶到美國紅十字會營地。

內州官員估計，洪水導致農業災害損失超過10億美元，待大水消退後，損失金額還會向上攀升。官員估計，公共基礎設施和其他財產的損失達到5.53億美元，私有財產損失約8900萬美元。

NEMA表示，洪水預計將持續到周四，氣象專家稱接下來明尼蘇達州以及密蘇里州都會面對水患，呼籲當地居民做好防災準備。

「炸彈氣旋」侵襲美國中西部農業大州內布拉斯加，大雨加上積雪融化導致水位升至歷史新...
「炸彈氣旋」侵襲美國中西部農業大州內布拉斯加，大雨加上積雪融化導致水位升至歷史新高，農場和城鎮遭受嚴重洪災，目前已知至少4人死亡，農災損失估計超過10億美元。美聯
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「炸彈氣旋」侵襲美國中西部農業大州內布拉斯加，大雨加上積雪融化導致水位升至歷史新...
「炸彈氣旋」侵襲美國中西部農業大州內布拉斯加，大雨加上積雪融化導致水位升至歷史新高，農場和城鎮遭受嚴重洪災，目前已知至少4人死亡，農災損失估計超過10億美元。路透
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