1個月4起 紐約又傳地鐵軌道碎片砸車

2019-03-20 13:42 世界日報 記者 世界日報 記者 朱蕾 ／紐約報導



皇后區和布碌崙(布魯克林)日前多次發生地鐵高架軌道掉落碎片的事故，18日又添一起；皇后區歐松公園(Ozone Park)的A號線高架軌道上突然掉下一個螺釘，砸到軌道下經過的汽車，造成汽車凹痕。

這起意外發生在地鐵A號線皇后區歐松公園115街和自由大道(Liberty Ave.)站附近，當時一個金屬螺釘從高架軌道下脫落，掉在一輛汽車上並留下凹痕；汽車駕駛Patty Jessel表示，「當時正開車去銀行途中，突然感覺有什麼東西砸到我的車，我被嚇壞，不知道發生什麼，於是停下查看」。

這類事故從2月21日至今已發生四次，15日，曾(Tsang)姓華裔男子駕車經過皇后區陽邊(Sunnyside)皇后大道夾Skillman大道時，7號線高架鐵軌上突然掉下一塊生鏽的金屬碎片，砸到他的汽車尾部。

市議員布萊默(Jimmy Van Bramer)19日表示，「這是公共健康危機、是緊急狀況，我們不相信大都會運輸署(MTA)真的已檢查全市每一吋高架地鐵軌道，不僅是7號線，而是所有線路，如果MTA不能更認真對待此問題，接下來可能會造成民眾受傷，甚至死亡。」

大都會運輸署發言人Shams Tarek表示，「我們非常重視這些報告，民眾的安全至關重要，MTA會繼續檢查整個高架結構，並優先檢查事故發生區域。」

除了軌道掉落碎片，地鐵延誤更是乘客抱怨最多的問題之一；大都會運輸署最新公布的數據顯示，地鐵在上月的可靠性大幅提高，工作日延誤的次數創五年來新低。

市捷運局(NYC Transit)局長拜福特(Andy Byford)表示，今年2月，地鐵的工作日平均準時率達到76.4%，比去年同期提高了16.4%，「此數字顯示『地鐵行動計畫』(SubwayAction Plan)和『節省安全時間』(Save Safe Seconds)帶來持續和有效的改善，平日事故減少，使延誤減少、列車速度加快，為客戶提供更好的體驗。」

2月的統計數據還顯示，地鐵列車的耐久性更高，「失效平均距離」(Mean Distance Between Failures)為13萬1798哩，比2018年2月增加3％。