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川普提名新FAA局長 獲航空業界一致好評

2019-03-20 11:01聯合報 記者郭宣含╱即時報導

美國總統川普將提名迪克森（見圖）擔任FAA局長。取自達美航空
美國總統川普將提名迪克森（見圖）擔任FAA局長。取自達美航空
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美國聯邦航空管理局（FAA）面臨海內外逐漸升溫的審視壓力之際，白宮表示，美國總統川普將提名達美航空前副總迪克森（Steve Dickson）擔任FAA局長。

另外，美國運輸部長趙小蘭19日下令部內督察單位調查FAA核准波音737 MAX 8型飛機商業營運的過程。

波音公司737 MAX客機五個月內連發生兩起具有「明顯相似處」的空難後，FAA試圖重新站穩腳跟並任派新局長。

飛航專家艾威爾（Daniel Elwell）去年1月代理FAA局長，被認為是運輸部長趙小蘭密切盟友。白宮宣布，川普已選定由迪克森接任FAA局長職位，人事案必須獲得參議院同意。

華爾街日報去年曾報導，迪克森去年就被認為是該職位的優先候選人。

知情人士透露，FAA內部可能也會有其他人員變動，以期在兩起波音737 MAX墜機事故的負面影響中對FAA進行更廣泛的整頓。

迪克森為空軍飛行員出身，在達美航空任職27年，開過五種客機機型，後來負責機師的培訓、技術支援和法遵事務，於去年離開達美。他廣受航空業支持，也是受到一致認可的FAA局長候選人。

川普原本屬意他的個人專機機長鄧金（John Dunkin），但遭到航空業和部分官員反對。知情人士透露，爭執不下數個月後才有最後決定，是因為川普堅持應由機師出任FAA局長。

下一任FAA局長將面臨許多艱鉅挑戰，包括重新挽回海外對等機構對FAA的信任。

川普波音機師
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