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終結學生上網追劇 普渡大學屏蔽Netflix等串流媒體

2019-03-20 01:15世界日報 特派員黃惠玲╱芝加哥報導

普渡大學即日起屏蔽所有教學大樓內的流媒體服務，圖為學生上課情形。(普渡大學臉書截...
普渡大學即日起屏蔽所有教學大樓內的流媒體服務，圖為學生上課情形。(普渡大學臉書截圖)
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影音平台多元便利，「追劇」儼然成為新的網路成癮病症，為促使年輕學子專心學業，並減少校園網路頻寬遭大幅遭影音流媒體(streaming services)佔用而速度緩慢問題，美國印第安納州的普渡大學(Purdue University)校園內所有教學大樓內，即日起屏蔽受歡迎的串流媒體(streaming video service)Netflix、Hulu、HBOS、potify、Pandora等網站。

普渡大學資訊科技基礎中心執行主任桑坦斯(Mark Sonstein)說，頻寬使用量是有限的，如果有人在上課時看電影，就會消耗掉教學需使用的頻寬。

根據該校調查，普大生命科學大樓內的2016年網路流量中，只有4%是造訪學術相關網站，此外，該校可容納300名學生的大教室中，也常有教授抱怨因為有學生在使用流媒體，導致學校網路速度太慢，一些學術應用程式無法在課堂上使用。

該校也希望藉著屏蔽教學大樓內流媒體，減少教師與學生間的有關是否允許使用手機所帶來的衝突，之前曾有教授在上課前，要求學生上繳手機引發爭議，校方說，新措施早前在幾棟教學樓試行時，至今都沒有收到任何投訴，有鑑於此，普大決定在春節結束後的第一天(18日)，將此政策普及到校園內所有教學大樓。

即日起周一到周五上午7時到晚間10時，該校教學大樓內的教室、實驗室等建物內，都無法使用無線網路登錄使用流媒體。

儘管屏蔽流媒體的方式，在中學、私人企業或辦公室很常見，但對大學校園來說，普渡大學可說是全美最早採取此措施的高等學府之一。

香檳伊利諾大學(UIUC)、芝加哥羅斯福大學(Roosevelt University)對此都表示，目前不會採取屏蔽流媒體的措施，伊利諾大學發言人表示，為了給學生、教師及員工提供他們需求的科技基礎建設，學校在網路項目上做了重大投資。

不過，全美排名頂尖的芝加哥大學法學院是個例外，早在2008年，法學院就把教室裡的無線網路設施關閉，目的在鼓勵學生提高課堂注意力及參與程度。

芝大法學院教授萊弗莫爾(Saul Levmore)說，這項政策已經成為法學院的「常規」，學生如果要查詢維基百科或其他網站，可以使用大部分手機都具備的「熱點」分享方式上網。

普渡芝加哥維基百科電影春節
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