川普諷白登智商低 選不選總統老說不清

2019-03-19 15:00 世界日報



川普總統18日在推特發文，指稱前副總統白登(Joe Biden)是個「低智商的人」。民主黨籍的白登在16日晚間還一度暗示，自己可能已經投入了2020年總統大選。

川普推文寫道：「白登周末期間變得支吾其辭，就連一句最簡單的話都講不清楚，那就是到底是否決定要選總統。」

推文接著指出：「我很習慣了，又來了個低智商的人。」

白登16日晚間在一場德拉瓦州民主黨募款活動上發表演說時表示：「跟所有想要參選的人比較起來，我擁有最傲人的紀錄。」

對於外界好奇是否將第三度角逐總統寶座，76歲的白登始終沒有給予明確回答。不過，他招攬了被認為將投入全國選戰的幕僚，讓不少政界盟友推測他肯定會參選。到目前為止，白登尚未宣布是否參選。

川普先前曾經表示，非常歡迎白登的挑戰。川普去年接受哥倫比亞廣播公司(CBS)專訪時說，如果能夠與白登在選舉中一較高下，感覺將是「美夢成真」。川普當時還說，前任總統歐巴馬把白登「從垃圾堆裡撿出來」，在2008年總統大選時擔任副手。

1988年，白登曾經參加民主黨黨內總統初選但未能脫穎而出，2008年再度投入黨內初選，還是沒能成為候選人。

川普接受哥倫比亞廣播公司訪問時說，從白登參加民主黨黨初選的歷史可以看出，如果白登光靠自己的力量，「根本啥事都辦不成。」