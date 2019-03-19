親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紐西蘭恐怖濫射
英國脫歐案延後
波音737釀機瘟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

阿扁改挺郭國文 郭秀珠心疼：女兒敗選壓力大到掉髮

「波音粉」張國煒竟買17架A350空巴？原因是這樣

川普諷白登智商低 選不選總統老說不清

2019-03-19 15:00世界日報

川普總統18日在推特發文，指稱前副總統白登(Joe Biden)是個「低智商的人」。民主黨籍的白登在16日晚間還一度暗示，自己可能已經投入了2020年總統大選。

川普推文寫道：「白登周末期間變得支吾其辭，就連一句最簡單的話都講不清楚，那就是到底是否決定要選總統。」

推文接著指出：「我很習慣了，又來了個低智商的人。」

白登16日晚間在一場德拉瓦州民主黨募款活動上發表演說時表示：「跟所有想要參選的人比較起來，我擁有最傲人的紀錄。」

對於外界好奇是否將第三度角逐總統寶座，76歲的白登始終沒有給予明確回答。不過，他招攬了被認為將投入全國選戰的幕僚，讓不少政界盟友推測他肯定會參選。到目前為止，白登尚未宣布是否參選。

川普先前曾經表示，非常歡迎白登的挑戰。川普去年接受哥倫比亞廣播公司(CBS)專訪時說，如果能夠與白登在選舉中一較高下，感覺將是「美夢成真」。川普當時還說，前任總統歐巴馬把白登「從垃圾堆裡撿出來」，在2008年總統大選時擔任副手。

1988年，白登曾經參加民主黨黨內總統初選但未能脫穎而出，2008年再度投入黨內初選，還是沒能成為候選人。

川普接受哥倫比亞廣播公司訪問時說，從白登參加民主黨黨初選的歷史可以看出，如果白登光靠自己的力量，「根本啥事都辦不成。」

川普民主黨哥倫比亞
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

草根人氣王歐洛克 1天募款610萬 吸金能力超越桑德斯

2019-03-19 14:57

白宮前經濟顧問自殺 曾助歐巴馬應對金融危機

2019-03-19 14:38

華納執行長與一年輕女星有染 爆發性醜聞下台

2019-03-19 14:38

兌現競選支票 川普繼續捐出總統薪資

2019-03-19 14:16

老的太老 青壯群經驗少 美2020大選年紀成話題

2019-03-19 14:08

普林斯頓教授、白宮前經濟顧問克魯格自殺 享年58

2019-03-19 09:48

美前官員撰文 籲川普舉行「川蔡會」

2019-03-19 08:46

台灣移民第二代挑戰白宮人氣升 料獲民主黨初選辯論門票

2019-03-18 21:41

川普助長白人至上？白宮：總統與血案連結很「荒謬」

2019-03-18 16:18

參選華姐 黃翠金奪「網上最受歡迎佳麗」

2019-03-18 14:49

美大麻業者：反麻團消息不實 公投不會成功

2019-03-18 14:33

美反大麻團體 再遞艾市公投申請

2019-03-18 14:12

大學舞弊案／亞裔教育聯盟 籲加入集體訴訟

2019-03-18 13:57

「虛擬綁架」詐騙 出現美國富人區

2019-03-18 13:55

大學與特權掛勾…運動傑出進南加大 張冠李戴也行

2019-03-18 13:52

避談SHSAT 紐約州國會眾議員歐凱秀：應提升公校整體質量

2019-03-18 13:26

NBC專訪楊安澤：政見激進的正常人 參加初選辯論機會大

2019-03-18 13:09

參議員陸天娜正式宣布參選美總統 嗆到川普家門口造勢

2019-03-18 12:56

傑布‧布希批川普貿易政策「危險」 籲共和黨人站出來挑戰他

2019-03-18 12:48

美民主黨總統參選人歐洛克「天生競選」論 遭黨內圍攻

2019-03-18 12:41
看更多

熱門文章

全球最乾淨航空排名出爐！全日空奪冠 長榮名列第二

2019-03-19 08:35

香榭麗舍遭暴力摧殘7小時面目全非...巴黎警局長丟官

2019-03-19 12:34

美媒：737MAX安全認證「有詭」

2019-03-19 00:01

羅馬尼亞商人為民請命 出錢建全球最短「1米長高速公路」

2019-03-18 16:37

荷蘭烏特勒支發生槍案！槍手在電車上開火 數人傷

2019-03-18 18:58

這隻鴿子值4千多萬！全球最貴賽鴿拍出4440萬天價

2019-03-19 09:15

不顧中國軍艦逼近威脅 美軍堅持繼續航行南海

2019-03-18 21:53

陸智慧手機三巨頭銷售額 首度超越三星

2019-03-18 18:39

美國媽戰勝「47億分之一」機率 九分鐘產下六胞胎

2019-03-18 21:39

鴻海在美宣布 威州廠明年底開始生產

2019-03-19 06:56

紐西蘭槍擊3歲童喪命 疑誤認電玩場景直奔槍手

2019-03-18 22:47

普林斯頓教授、白宮前經濟顧問克魯格自殺 享年58

2019-03-19 09:48

跟專家講的相反！為何「掃雪機父母」這樣害小孩？

2019-03-19 11:00

最小遇害者才3歲父兄慌亂奔逃…弟弟不見了

2019-03-18 16:25

荷蘭烏特勒支槍案增為3死 9人傷

2019-03-18 22:14

印度：印巴衝突升級時 航艦核潛艦待命作戰

2019-03-18 19:22

美股三大指數收高 投資人等待Fed利率決策

2019-03-19 07:08

紐國屠殺案 澳籍槍手開除律師打算為自己辯護

2019-03-18 23:57

土耳其總統喊話紐西蘭血案凶嫌：伊斯坦堡絕不會變回君士坦丁堡

2019-03-19 08:25

美媒揭737 MAX認證 直指FAA與波音便宜行事

2019-03-18 16:36

紐西蘭兇嫌親人羞愧道歉 外婆驚愕：他出國旅遊後判若兩人

2019-03-18 16:28

手機邊玩邊充竟觸電 7歲小男童肚皮融出大洞身亡

2019-03-19 14:23

中國停飛波音737MAX 中美貿易談判添變數

2019-03-18 19:18

美偵測發現 巨大流星在白令海上空爆炸

2019-03-18 20:24

荷蘭烏特勒支槍案 在逃嫌犯為37歲土耳其男子

2019-03-18 21:30

台灣移民第二代挑戰白宮人氣升 料獲民主黨初選辯論門票

2019-03-18 21:41

港媒：川習會恐延至6月

2019-03-19 00:14

父母忌日被逼陪睡4男！張紫妍1天性招待政商名流逾10人

2019-03-19 15:12

日媒：中美人工智能技術差距不大 AI武器更易觸發戰爭

2019-03-18 19:02

紐西蘭清真寺屠殺案槍手 將面臨「前所未有」重刑

2019-03-18 21:09

電表被撬以朋友名住旅館竟被查 法媒披露孟宏偉妻遭逢怪事

2019-03-19 09:30

陸企收購 威仕蘭奶粉變中資了

2019-03-19 09:19

北韓可能修憲 推舉金正恩為國家元首

2019-03-19 11:25

日出口連三黑 經濟罩烏雲

2019-03-19 00:34

出身澎湖 27歲台灣指揮家大賽中斯洛維尼亞獲獎

2019-03-19 08:30

荷蘭中部槍擊案至少1死多傷 警方：不排除恐攻

2019-03-18 19:57

亞馬遜稱霸的年代 多市多靠這兩點逆勢成長

2019-03-19 11:38

清真寺屠殺慘案直播影片難根除 臉書挨批

2019-03-18 22:04

影／英11歲足球天才 跑步機上展現盤球神技

2019-03-19 11:23

以色列強行關閉清真寺 約旦反彈激烈

2019-03-18 18:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top