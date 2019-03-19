美前官員撰文 籲川普舉行「川蔡會」

2019-03-19 08:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國國防部前官員包士可撰文表示，美國總統川普應該與台灣總統蔡英文會面。

曾任美國國防部長辦公室中國事務主任的包士可（Joseph Bosco）18日投書「國會山莊報」（The Hill）指出，部分聯邦參議員敦促眾院議長波洛西、邀請蔡英文到國會參眾兩院聯席會議發表演說，若安排蔡到國會演說，自然應訪問白宮。

包士可說，現在是視民主台灣為正常國家的時候了，政府之間的溝通對東亞區域穩定至關重要；川普不僅會見中國大陸國家主席習近平、北韓領導人金正恩，也會晤日本首相安倍晉三、南韓總統文在寅，幾乎見過所有人，就是沒見過蔡英文。

至於川普曾說，與蔡英文談話前，會先通知習近平；包士可認為，川普當然可以告訴習近平，但只是告知他要做的事，並直接執行。

包士可指出，習近平很難放棄貿易談判，讓川普重啟暫時擱置的加徵關稅措施。

此外，文章指出，美國政府採取了一系列行動，以表明其對兩岸穩定的承諾，包括批准長期拖延的軍售，並更常派遣美艦通過台海；隨著經濟安全對國家安全愈來愈重要，台美需要認真展開貿易合作。