親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紐西蘭恐怖濫射
英脫歐案延後
波音737機瘟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

鐵道迷知道嗎？ 台鐵新車票「復古」 竟是為這2原因

NBA／林書豪替補強攻20分 暴龍128：92轟垮尼克

美前官員撰文 籲川普舉行「川蔡會」

2019-03-19 08:46聯合報 記者張加╱即時報導

美國國防部前官員包士可撰文表示，美國總統川普應該與台灣總統蔡英文會面。

曾任美國國防部長辦公室中國事務主任的包士可（Joseph Bosco）18日投書「國會山莊報」（The Hill）指出，部分聯邦參議員敦促眾院議長波洛西、邀請蔡英文到國會參眾兩院聯席會議發表演說，若安排蔡到國會演說，自然應訪問白宮。

包士可說，現在是視民主台灣為正常國家的時候了，政府之間的溝通對東亞區域穩定至關重要；川普不僅會見中國大陸國家主席習近平、北韓領導人金正恩，也會晤日本首相安倍晉三、南韓總統文在寅，幾乎見過所有人，就是沒見過蔡英文。

至於川普曾說，與蔡英文談話前，會先通知習近平；包士可認為，川普當然可以告訴習近平，但只是告知他要做的事，並直接執行。

包士可指出，習近平很難放棄貿易談判，讓川普重啟暫時擱置的加徵關稅措施。

此外，文章指出，美國政府採取了一系列行動，以表明其對兩岸穩定的承諾，包括批准長期拖延的軍售，並更常派遣美艦通過台海；隨著經濟安全對國家安全愈來愈重要，台美需要認真展開貿易合作。

包士可日前也曾投書「國會山莊報」呼籲波洛西發出邀請函，邀請蔡英文赴美國國會發表聯席演說，並說川普政府也應與國會合作，發給蔡英文簽證。

美國總統川普。本報資料照片
美國總統川普。本報資料照片
分享

蔡英文川普習近平
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

普林斯頓教授、白宮前經濟顧問克魯格自殺 享年58

2019-03-19 09:48

台灣移民第二代挑戰白宮人氣升 料獲民主黨初選辯論門票

2019-03-18 21:41

川普助長白人至上？白宮：總統與血案連結很「荒謬」

2019-03-18 16:18

參選華姐 黃翠金奪「網上最受歡迎佳麗」

2019-03-18 14:49

美大麻業者：反麻團消息不實 公投不會成功

2019-03-18 14:33

美反大麻團體 再遞艾市公投申請

2019-03-18 14:12

大學舞弊案／亞裔教育聯盟 籲加入集體訴訟

2019-03-18 13:57

「虛擬綁架」詐騙 出現美國富人區

2019-03-18 13:55

大學與特權掛勾…運動傑出進南加大 張冠李戴也行

2019-03-18 13:52

避談SHSAT 紐約州國會眾議員歐凱秀：應提升公校整體質量

2019-03-18 13:26

NBC專訪楊安澤：政見激進的正常人 參加初選辯論機會大

2019-03-18 13:09

參議員陸天娜正式宣布參選美總統 嗆到川普家門口造勢

2019-03-18 12:56

傑布‧布希批川普貿易政策「危險」 籲共和黨人站出來挑戰他

2019-03-18 12:48

美民主黨總統參選人歐洛克「天生競選」論 遭黨內圍攻

2019-03-18 12:41
看更多

熱門文章

衣航黑盒驚人發現！與獅航墜機有明顯相似處

2019-03-18 14:49

假消息受害…日本藝人竟被當桶屍案少年犯長達10年

2019-03-18 10:18

荷蘭烏特勒支發生槍案！槍手在電車上開火 數人傷

2019-03-18 18:58

美媒：737MAX安全認證「有詭」

2019-03-19 00:01

羅馬尼亞商人為民請命 出錢建全球最短「1米長高速公路」

2019-03-18 16:37

陸智慧手機三巨頭銷售額 首度超越三星

2019-03-18 18:39

受不了的帥！ 六塊肌「丹麥王子」如何在中國大紅大紫

2019-03-18 12:58

澳洲槍手外婆：出國後判若兩人 彈匣寫滿反穆斯林事件

2019-03-18 12:28

不顧中國軍艦逼近威脅 美軍堅持繼續航行南海

2019-03-18 21:53

全球最乾淨航空排名出爐！全日空奪冠 長榮名列第二

2019-03-19 08:35

紐西蘭槍擊3歲童喪命 疑誤認電玩場景直奔槍手

2019-03-18 22:47

荷蘭烏特勒支槍案增為3死 9人傷

2019-03-18 22:14

為什麼無法根除濫射影片？ 美媒點出殘酷面

2019-03-18 11:15

鴻海在美宣布 威州廠明年底開始生產

2019-03-19 06:56

最小遇害者才3歲父兄慌亂奔逃…弟弟不見了

2019-03-18 16:25

全面停飛特定機型客機史上不多 來看看歷史案例

2019-03-18 13:06

紐國屠殺案 澳籍槍手開除律師打算為自己辯護

2019-03-18 23:57

衣航罹難者無全屍 衣國旗覆棺下葬

2019-03-18 15:42

印度：印巴衝突升級時 航艦核潛艦待命作戰

2019-03-18 19:22

荷蘭烏特勒支槍案 在逃嫌犯為37歲土耳其男子

2019-03-18 21:30

美媒揭737 MAX認證 直指FAA與波音便宜行事

2019-03-18 16:36

美偵測發現 巨大流星在白令海上空爆炸

2019-03-18 20:24

美機師想開波音737 MAX 只需上1小時iPad課程

2019-03-18 14:35

紐西蘭兇嫌親人羞愧道歉 外婆驚愕：他出國旅遊後判若兩人

2019-03-18 16:28

FAA把審查737 MAX安全工作交給波音？美運輸部要查

2019-03-18 11:53

土耳其總統喊話紐西蘭血案凶嫌：伊斯坦堡絕不會變回君士坦丁堡

2019-03-19 08:25

美股三大指數收高 投資人等待Fed利率決策

2019-03-19 07:08

法庭上再秀？澳洲槍手開除律師 要親上法庭為自己辯護

2019-03-18 14:47

中國停飛波音737MAX 中美貿易談判添變數

2019-03-18 19:18

台灣移民第二代挑戰白宮人氣升 料獲民主黨初選辯論門票

2019-03-18 21:41

日媒：中美人工智能技術差距不大 AI武器更易觸發戰爭

2019-03-18 19:02

美國媽戰勝「47億分之一」機率 九分鐘產下六胞胎

2019-03-18 21:39

紐西蘭清真寺屠殺案槍手 將面臨「前所未有」重刑

2019-03-18 21:09

荷蘭中部槍擊案至少1死多傷 警方：不排除恐攻

2019-03-18 19:57

這隻鴿子值4千多萬！全球最貴賽鴿拍出4440萬天價

2019-03-19 09:15

以色列強行關閉清真寺 約旦反彈激烈

2019-03-18 18:02

港媒：川習會恐延至6月

2019-03-19 00:14

清真寺屠殺慘案直播影片難根除 臉書挨批

2019-03-18 22:04

影／FAA低估737 MAX風險？美監管單位展開調查

2019-03-18 12:49

日出口連三黑 經濟罩烏雲

2019-03-19 00:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top