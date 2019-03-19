鴻海在美宣布 威州廠明年底開始生產

2019-03-19 06:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



鴻海周一在美國宣布，計劃今年夏天在威斯康辛州展開生產設施的興建工程，預訂明年年底開始生產面板。

CNN和當地《Milwaukee Journal Sentinel》報導，這座第六代的面板廠將於明年第4季開始生產。

據報導，鴻海董事長郭台銘特別助理胡國輝拜會當地官員，會後發布這個消息。

鴻海威州廠的其他建物去年6月即開始動工，六周前，有報導說鴻考慮放棄在威斯康辛州設立製造工廠，改為以研發為主。後來美國總統川普說服鴻海恢復在當地生產的計畫。