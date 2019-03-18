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川普助長白人至上？白宮：總統與血案連結很「荒謬」

2019-03-18 16:18世界日報 編譯陳韻涵╱綜合17日電

白宮17日澄清，川普總統不是白人至上主義者，形容試圖將川普與紐西蘭血案連結「荒謬」；但民主黨籍聯邦參議員肯恩(Tim Kaine，維吉尼亞州)表示，川普的言辭讓白人至上主義者更有恃無恐。

代理白宮幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)形容犯下紐西蘭恐怖仇恨式屠殺的凶嫌塔倫(Brenton Tarrant)為「心術不正的惡人」，以塔倫宣言中的內容指射他為「川普支持者，或與(眾院議長)波洛西(Nancy Pelosi)和國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)相提並論」並不公平。

穆瓦尼說：「這是個心術不正、邪惡的人，試圖將他與美國無論黨派的政治人物相提並論，恐怕忽略部分更深層、困難及這類活動暴露的處境。」

批評者：川普移民言論鼓勵兇嫌

但穆瓦尼此說未能平息外界疑慮，因為川普從未強烈譴責白人至上主義；批評者說，川普批評移民和穆斯林的言詞鼓舞塔倫等人。

塔倫行凶前，留下冗長宣言自稱為白人至上主義者，仇恨移民且受穆斯林滲透歐洲的攻擊煽動。

塔倫寫道，「你是川普的支持者嗎？在復活的白人身分與共同目的上來說，當然是；在決策者或領袖方面，天呀，不是。」

穆瓦尼：世界出問題都找美總統

穆瓦尼說，川普是全球少數宗教的守護者，且他做得比說得還多，「我不認為總統反穆斯林」；他補充說道，「現在每當世上有事情出差錯，不僅只於美國，總統似乎都得負責；這簡直荒謬，幫不上忙，也無法促成解決問題的對話。」

川普：不覺白人至上風氣漸長

川普不認為全球白人至上主義風氣漸長，形容「這是一小群有非常、非常嚴重問題的人捏造出來的活動」，「看看發生在紐西蘭的事，或許是個案，我還不太清楚。」

民主黨穆斯林眾議員拉希妲‧特萊布(Rashida Tlaib)籲川普發言譴責類似行動，釋出強大的明確訊息。

另外，肯恩17日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對國家」(Face the Nation)節目訪問時，批評川普未譴責白人至上主義，且利用措詞鼓勵這些人，指川普稱維吉尼亞州夏洛茲維爾鎮(Charlottesville)種族衝突、白人至上主義者、新納粹人士為「好人」。

參議員肯恩：川普的言辭讓白人至上主義者更有恃無恐。 美聯社
參議員肯恩：川普的言辭讓白人至上主義者更有恃無恐。 美聯社
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參議員肯恩：川普的言辭讓白人至上主義者更有恃無恐。 美聯社
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