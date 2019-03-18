參選華姐 黃翠金奪「網上最受歡迎佳麗」

2019-03-18 14:49 世界日報 記者 世界日報 記者 黃少華 ／舊金山報導



日前在香港舉行的2019年度國際中華小姐選美大賽，代表舊金山參賽的2018年度全美華埠小姐選美「舊金山小姐」獎項獲得者黃翠金（Maggie Huang）在6684名網上投票者中獲得36%的選票，當選本屆賽事的「網上最受歡迎佳麗」。

回到舊金山後，黃翠金如釋重負地向本報記者說：「沒有讓大家失望，我就開心。」她說：「得到這一獎項，證明全球各地的華人觀眾都喜歡我，而這次前往香港比賽，也是我人生所經歷一次重要挑戰。我表現很沉穩，我內心也不想讓支持我的朋友失望，包括我在舊金山和中國的家人對我的支持，於是在比賽中將自己最真實的一面表現出來。」

本次賽事加上其他相關活動，在香港前後持續將近三周，包括賽前時裝試穿、賽前記者會、視頻錄製、泳裝展示、才藝表演、晚裝、自我介紹、智慧問答等階段。正式比賽經過20進10、10進5、評出前三名三個階段，當中還穿插專設婚紗展示和向觀眾拉票。黃翠金在才藝展示階段表演的是由她自創自編的中國現代舞。

從獲得參賽資格到正式比賽，給黃翠金的準備時間只有兩周半，她表示挑戰很大。為給自己最充分的比賽準備，在舊金山一所大學就讀商科的黃翠金向學校請假三個星期，並辭掉她在賽前已經兼職服務了多年的工作，犧牲很大。

此外，她還要為比賽有最好的狀態，在專業顧問指導下，透過運動和飲食將身材和身體狀況調整到最佳狀態，體重短時間內減了18磅，還要保持營養平衡。

談到將來的發展，黃翠金表示已經面臨畢業，她要先完成學業，然後從事與學業有關的專業工作，爭取在未來成為「成功的企業家」和「全方位的成功女性」，家庭和事業都要照顧好。

這次比賽也給了黃翠金機會展示自己對演藝事業的興趣。她說，比賽讓香港無線電視台（TVB）充分了解到她的興趣和潛力，她未來也不排除往演藝事業做出更多努力，爭取獲得相關機會。