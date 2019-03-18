美大麻業者：反麻團消息不實 公投不會成功

2019-03-18 14:33 世界日報 本報記者／艾爾蒙地市報導



艾爾蒙地市大麻工廠建案引發華人社區反對，近日反麻團體因立場調整，需再次發起聯署要求公投和罷免。大麻業者認為反麻團體從一開始就犯下不少錯誤，甚至沒有搞清法律上大麻的分類，並認為新的公投也不會成功，並有大麻業主表示將針對不實消息開始反擊。

因意見不同，反麻團體在今年初分為「大聖蓋博谷拯救社區基金會」(簡稱大聖基金會)和「大洛杉磯社區聯盟」兩個主要的團體。「大聖基金會」代表劉風嵐12日在微信群組公開指責「大聯盟」的兩位負責人提交的公民提案（Initiative）不正確，導致民眾和義工白費了功夫和捐款。

她表示天普市和艾市居民「不反對大麻，尤其是醫用大麻，我們支持醫用大麻，我們只反對location(地點)」。她的支持者也解釋表示，很多居民都是贊成醫用大麻。如果訴求不對，將無法獲得超過半數選民支持。

「大洛杉磯社區聯盟」負責人則稱，該組織在提交了公民提案後，艾市政府設置了陷阱，將反對建立大麻工廠的訴求，偷換成是反對包括醫用大麻的加註。聲明中還表示由於公投工作量巨大，無法應對接二連三的多個大麻工廠建案，將集中火力投入到立法和罷免中。

隨後「大聖基金會」於15日發表聲明反駁，指出艾市並沒有設置陷阱，是「大聯盟」自己提交時就未搞清醫用大麻和商業大麻的概念。「大聖基金會」表示，複決公投(referendum)才是最有效的快速阻止大麻基地的合法方法，公民提案則可阻止未來的項目，並責備「大聯盟」辜負支持者和義工放棄公投。「大聖基金會」17日並宣布將會發起公投。

華裔大麻藥廠業者林先生說，醫用和娛樂用大麻在法律上都歸在商業大麻定義下，「大聯盟」自己沒搞清，卻說市府栽贓他們，現在公民提案已經遞交，要改寫也很難。若是要改寫為反對醫用，這一立場更站不住腳，因為早先該市選民已經投票讓醫用大麻合法化了。

其次，團體若要發起罷免，也缺乏正當性。反麻團體中一些成員從一開始收集簽名，就有多處違反法律的地方，例如靠散布不實消息來獲得支持，在群組裡稱艾市市長給選民錢，讓選民投市長的票等假消息，這些假消息令其在法理上失去正當性。

也有業者表示，現在反麻團體互掐，令華人覺得丟臉，大聖基金會一開始也說要走加州環境品質法案（CEQA）訴訟的途徑，但也無法向支持者們兌現，卻又指責另一個團體放棄。業者表示，新的公投不會對這些建案有影響，而且商家們也將會針對不實消息開始反擊。