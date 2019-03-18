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美反大麻團體 再遞艾市公投申請

2019-03-18 14:12世界日報 記者林佩錦／艾爾蒙地市報導

艾爾蒙地市市議會本月二讀通過了第二、第三處大麻工廠建案，原本主導公民提案（Initiative）簽名的「大洛杉磯社區聯盟」表示，在2月19日二次遞交的公民提案申請失利後，將再次進行第三次申請。

不過反麻團體「大聖蓋博谷拯救社區基金會」(以下簡稱大聖基金會)卻表示，大聯盟已停止申請，甚至阻擋他們進行簽署活動，他們將在3月18日上午10時，向艾市政府遞交針對第二、三處大麻工廠建案的公投（Referendum）申請，並在4月4日前收集約4000位登記選民的簽名。

「大聖基金會」與「大洛杉磯社區聯盟」，是兩個近期非常活躍的華人「反麻」團體。雖然最終目標一致，但彼此間已有裂隙。大聯盟曾在公開聲明中表示支持任何可以拖延、圍堵大麻的積極、正義之舉，包含大聖基金會代表劉鳳嵐律師針對艾市第一、二、三起大麻工廠建案的法律訴訟行動。

不過劉鳳嵐卻表示，大聯盟反對義工幫忙大聖基金會募集簽名，更質疑他們進行的是「假公投」。

參與反大麻集會的西裔居民表示，不懂為什麼反麻團體會分成兩派，明明目標都是希望阻止大麻工廠進駐，而先前艾市政府稱還有至少20多個大麻建案準備審批，若大家無法同心協力合作，更不可能達成目標。

一位不願具名的艾市居民表示，此次準備申請公投的大聖基金會，準備四頁篇幅，詳細列出五項大麻危害社區的重點，預定於18日上午10點準時遞交給艾市政府。

外傳大聖基金會有至少3萬元資金，大聖基金會澄清其實現在所剩資金僅有1萬多元，況且此次公投活動也無法動用基金會資金。雖然目前基金會有意雇用人幫忙收集簽名，但是自從2月份開始，基金會就沒有再收到任何捐款。幸好艾市前書記官願意提供先前曾簽名連署的登記選民資訊，可以節省不少時間。

劉鳳嵐表示，他們必須在4月4日前收集到約4000份登記選民的簽名。她曾向大聯盟喊話希望他們能夠提供先前針對第一處大麻工廠收集到的5000多份簽署人名單，但至今大聯盟都沒有回應，也不願出借義工幫忙公投簽署活動。「儘管時間緊迫，基金會還是想盡力去達成目標，如果大聯盟願意做的話，基金會也將全力支持。」

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