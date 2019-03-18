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「虛擬綁架」詐騙 出現美國富人區

2019-03-18 13:55世界日報 編譯組／橙縣綜合報導

警方指出，兩個橙縣拉古拉灘（Laguna Beach）家庭，近來成為虛擬綁架（virtual kidnapping）目標，他們被告知家中有兒童遭綁架，要求他們電匯支付贖金，否則孩童將被撕票。

拉古拉灘警局針對其中一個案例表示，這種騙局不是新的，先前已有詐騙成功的案例。該警局指出，此類行動被稱為「虛擬綁架」，嫌犯能通過社交媒體網站，如臉書、Instagram、推特等了解受害人資訊。

本月7日與8日，一名詐騙者向這兩戶位於拉古拉灘家庭使用相同的欺騙手法。嫌犯稱，他綁架受害者女兒，並致電受害者父母，電話中可能出現女孩的尖叫背景聲，若父母沒開車到科斯塔梅莎（Costa Mesa）的指定地點，並將5000元電匯至墨西哥帳戶，他們的孩子將被撕票。

警方說，這類騙局基於速度和受害者恐懼心理，致電者試著保持受害者在電話上，且在受害者尚未確認自己孩子平安與否之前，從轉帳拿到贖金。

警方指出，本月稍早的一起案例中，詐騙者成功欺騙受害者，一名父親在得知女兒安全前，轉帳給詐騙者5000元。另一起案子中，芝加哥警方在一名女子轉帳給詐騙者前，確認了孩子的平安。

專家表示，這類騙局通常針對富人社區家庭，他們可快速獲得大筆現金。除3月的案子外，拉古拉灘也於2018年5月和4月出現類似案件。

警方表示，若有人打電話聲稱綁架了孩子，以下線索可能表示了騙局：

1.來電者竭盡全力的要求您保持通話，堅持要您留在線上。

2.電話非來自受害者的電話。此外，來電者試圖阻止您接觸孩子。

3.來電者通常要求將錢電匯至墨西哥，且可能會降低贖金，以快速拿到錢。

警方指出，若接到類似來電，大多數情況立即掛斷是最好的方法。此外，不要打電話且說出所愛家人的姓名。儘量減緩速度，要求對方直接與家人交談。詢問只有所愛的人才知道的問題，如寵物名字等。

若他們有說話，仔細傾聽所謂受害者聲音，且同時嘗試聯繫親人，並要求他們通過電話聯繫您。另外，拒絕通過電匯或親自支付任何贖金。

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