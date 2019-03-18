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大學舞弊案／亞裔教育聯盟 籲加入集體訴訟

2019-03-18 13:57世界日報 記者王全秀子／洛杉磯報導

針對近日發生連串與大學舞弊案相關的事件，非營利組織、美國亞裔教育聯盟（AACE）繼主席趙宇空以聯盟名義發表聲明，強烈譴責大學錄取醜聞暴露的驚人腐敗，呼籲更多亞裔學子加入集體訴訟，藉此改革目前大學錄取的體系，做到擇優錄取，不以種族為錄取的考量因素。

聲明指出，這起由聯邦司法部提起的訴訟案，揭露了美國大學錄取體系嚴重腐敗問題，有人輕易鑽了當下高校錄取體系的空子，利用該系統非透明化，以及濫用職權的弊端，傷害刻苦學習的學生，損害了擇優錄取的準則，以及社會的公平公正。

聲明稱，這起被稱為「校隊藍調行動」（Operation Varsity Blues）的重大案件，連根拔起了一個布局縝密、由某營利性教育諮詢機構牽頭，來幫助好萊塢、矽谷、和華爾街等地一些富人家庭孩子，進入名校的騙局。此犯罪集團通過竄改考試分數，以及偽造包括學生履歷、照片和種族在內的申請材料等非法手段，將數百個客戶的孩子送進了耶魯、史丹佛、喬治城、南加大和德州大學等一流高等學府。

這起明目張膽的賄賂案，嚴重侵害百萬名普通美國學生的平等教育權益，不公地剝奪了許多優秀學生，進入理想大學的機會。

美國亞裔教育聯盟積極支持兩個分別由一位加州家長和兩位史丹福學生發起，針對該舞弊案中指出的幾個大學的訴訟。這兩起訴訟案前者是民權控訴，後者是集體訴訟。

美國大學錄取體系弊端突出，公平競爭被弄虛作假所替代，這些有權有勢的富人操縱了招生過程，許多在種族和經濟方面都佔劣勢的亞裔孩子，卻不能得到與他們能力相符的入學機會，成為無辜的雙重受害者。

亞裔性教育洛杉磯
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