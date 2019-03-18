大學與特權掛勾…運動傑出進南加大 張冠李戴也行

2019-03-18 13:52 世界日報 編譯組／綜合報導



日前爆出大學招生醜聞，凸顯特權階級與高等教育間「緊密關係」，好萊塢權力夫婦、成功高管涉案其中，這些案子的設計，包括給出所謂競技照片，和數十萬元金額等。

前媒體高管，律師Elisabeth Kimmel與前聖地牙哥檢察官丈夫，兩人都就讀於傑出大學，Kimmel畢業於史丹福與耶魯大學，先生則畢業於南加大。

多年以後，他們希望自己的孩子也能步入他們的腳步。聯邦檢察官說，Kimmel利用金錢將女兒帶入喬治城大學，兒子則通過「側門」進入南加大。

這起震驚學術界與美國上流社會的案子，遭起訴的32名父母親，九年內向全美各地高等教育機構支付2500萬元賄賂，幫助孩子們進入頂尖大學。涉案者包括Kimmels夫婦，女演員Loi Loughlin和時裝設計師丈夫J. Mossimo Giannlli等。

曾在聖地牙哥擁有KFMB電台的Kimmel，被指控支付47萬5000元，讓孩子分別進入喬治城大學與南加大體育運動員，然而孩子實際上並沒有體育相關經驗。

Elisabeth的祖父August C. Meyer是著名的銀行董事長，1952年成立中西部電視台。Kimmel追隨家族腳步，在聖地牙哥經營KFMB，包括CBS 8和760-AM電台等。

2017年她以3億2500萬元將這些電台賣給Tegna Inc.。直到上周，她仍擔任伊利諾州銀行First Busey Corp.董事，幾天後遭聯邦調查局逮捕。

起訴書中指出，Kimmel與位於新港灘大學諮詢相關業務公司策畫者William "Rick" Singer接觸。

Singer用所謂的側門，讓大學教練招聘一定數量的學生。聯邦調查局稱，Singer在全國各地知名大學，都有「內應」的教練和管理人員。

Kimmel被指控與Singer和喬治城網球教練Gordie Ernst「合作」替女兒申請大學，而她的女兒，事實是名曲棍球員。女兒被錄取後，Kimmel分三期從Meyer慈善基金會支付27萬5000元，

Kimmel的女兒2017年畢業於喬治城大學，她並未參加學校網球隊。從她的Linkendln頁面，她已在家族各種業務中實習，擔任眾議員Darrell Issa國會實習生等。

2017年Kimmel兒子申請大學時，Singer並沒有向合作賄絡的南加大女足教練Laura Janke提供其子的實際照片，而用了一張撐竿跳照片，照片的主人翁是德州冠軍高中生Jancen Power。

Kimmel兒子並未參加高中田徑比賽，但其申請表上卻稱是加州最頂尖撐竿跳運動員之一。

錄取後，Mayer慈善基金會向南加大女子田徑委員會寫了張5萬元支票，由Kimmel丈夫簽署。

目前尚不清楚根據這些醜聞被錄取的學生和畢業生會有何影響，喬治城大學與南加大都表示，正審查此案且會採取適當行動。