避談SHSAT 紐約州國會眾議員歐凱秀：應提升公校整體質量

2019-03-18 13:26 世界日報 記者 世界日報 記者 和釗宇 ／紐約報導



一些皇后區教育維權團體日前在傑克森高地(Jackson Heights)召開里民大會，邀請民選官員和教育專家討論包括是否廢除特殊高中入學測驗(SHSAT)等話題在內的紐約市教育改革問題；紐約州國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)雖然並未表態是否支持廢除SHSAT，但她表示應該提升全市公立高中的整體教學質量。

因本次里民大會的主辦方為進步派教育維權團體，不少人手舉支持廢除SHSAT的標語，亦有一些教育專家強烈支持廢除SHSAT，照顧教育系統中的弱勢群體和少數族裔；不過也有亞裔維權人士到場，手舉寫著「亞裔種族主義」(Asian Racism)的標語，高喊「我們也是少數族裔！」；由於雙方對峙，整場會議一半時間是在示威。

歐凱秀說，她的父親就畢業於特殊高中之一的布碌崙科技高中(Brooklyn Technical HS)，「他高中四年每天早5時就得離家乘坐6號線去上學，但他還是愛這所學校」。

她並未表態是否支持或反對廢除SHSAT，但認為紐約市教育資源分配不夠平衡：「為什麼紐約市其他公立高中不能像布碌崙科技高中一樣優秀？我認為更多公立高中應達到那種教學質量，我現在擔憂的是公眾對是否廢除SHSAT的爭吵，恰好反映出我們的優質教育資源是何等稀缺。」不過，她鼓勵家長繼續有組織地為他們關心的議題發聲。

大會還邀請了州參議員劉醇逸、拉莫斯(Jessica Ramos)、市議員蘭德(Brad Lander)等，其中拉莫斯堅決支持廢除SHSAT，她的發言一度被示威者打斷；她認為，紐約市高中有嚴重的種族隔離現象，很多移民家庭甚至都不知道特殊高中也是孩子的教育選擇之一。

拉莫斯表示：「我希望所有人，尤其是後排的亞裔示威者，能夠理解像我這樣的少數族裔以及非洲裔兒童，沒有得到一個平等地入讀特殊高中的機會，這是一個真實存在的問題。」她還說，雖然並不確定廢除SHSAT是改革教育制度的最佳方案，但認為「特殊高中的錄取不應只取決於一項考試」。