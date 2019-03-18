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NBC專訪楊安澤：政見激進的正常人 參加初選辯論機會大

2019-03-18 13:09世界日報 記者張聲肇╱綜合報導

NBC介紹華裔參選人楊安澤：非理性選戰平台的正常人。美聯社
NBC介紹華裔參選人楊安澤：非理性選戰平台的正常人。美聯社
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民主黨籍華裔總統參選人楊安澤(Andrew Yang)17日接受NBC專訪，被稱為「政見激進的正常人」，因為他主張發給每個國民基本生活費，以應對自動化浪潮。他要讓日漸凋零的實體商場重振舊威。他還發想創立「數位社會信貸」貨幣體制。

他的「激進」點子還包括18歲以上的公民每年發給100元，讓他們捐給慈善機構；創見新的聯邦部會，專責智慧型手機和社群媒體；把10％國防預算用來改善全國基礎設施。

別看他現在只有1％到2％的民主黨初選支持率，賭盤卻看好他進軍白宮，甚於其他參選人，包括伊莉莎白‧華倫、布克、克洛布查。他擅於吸引網路族，網路名氣大，粉絲團自稱「楊幫」，而網民較敢「賭」，也是原因。

他說，他的支持者和川普支持者有重疊處，亦即兩者皆認為「美國很傷」，且傷得不輕。

美國的問題很嚴重，只要選民跟他一樣關心並認真設法解決，「這種票我要」，但是「種族主義或偏見」的選票，「我不要」。而川普支持者，「我相信絕大多數也只是希望美國找到一條前行的道路。」

上周他的募款已達6萬5000筆個人捐款，至少20州有200人以上捐錢贊助，達到民主黨初選辯論的門檻。聯邦選委會登記資料顯示，去年底他的募款總額就達66萬元。

44歲的楊安澤2017年底就發動選戰，因為他要美國人知道有這號無名小子，「現在多數美國人仍從未聽過楊安澤這個名字，但是很讓我的團隊興奮的是，我們100％相信我們很有得拚，明年就贏得白宮。」

這信心是基於他最近開始成為網紅，如接受諧星Joe Rogan在「早餐俱樂部」直播，觀眾人數好幾百萬，接著Reddit和4chan也讓他知名度大大提高，推特跟隨者竄升到數萬人達好幾個禮拜，粉絲集結，自稱「楊幫」。

新的知名度和日漸豐厚的捐款進帳，讓他6月參加初選辯論的機會大增。

民主黨捐款募款
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