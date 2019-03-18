參議員陸天娜正式宣布參選美總統 嗆到川普家門口造勢

2019-03-18 12:56 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合17日電



紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)17日透過視頻正式宣布參選總統，同時表示，她作為總統參選人24日將發表第一個公開演講，演講地點就選在川普總統在紐約的著名地產之一、曼哈頓的川普國際酒店大廈，以顯示她要在川普家門口以強硬的對抗立場，對川普發起挑戰。

陸天娜的視頻是以川普的地產大廈為背景，就明顯地表明是挑戰川普。她是強烈地批評川普政府的民主黨人之一，以主張更多女性參選政治、反對政界和軍隊的性侵與暴力而著稱。

陸天娜未來一周準備到密西根、愛阿華和內華達州競選。她今年1月在晚間秀節目宣布成立競選總統的探索委員會後，用一個多月的時間走訪了許多州，包括愛阿華、新罕布夏、南卡羅來納、加州和德州，以便對她在競選之路上獲得的支持做出評估，同時舉行募捐。

在陸天娜宣布參選的視頻中，音樂背景為美國國歌。陸天娜說，國歌中提出了「勇敢者會勝利嗎」的問題。但她認為勇敢者並不都是永遠勝利，現在就沒有勝利。勇敢者不是相互唾棄，不是把金錢置於生命之上，不是散播仇恨、質疑真理和建牆，那是膽怯者的行為。

陸天娜表示，美國需要的領袖是能做出果斷和勇敢的決定，而不是害怕進步，「這就是我要競選總統的原因。」

部分宣布參選總統的民主黨人是迴避把川普作為競選主題，但陸天娜卻相反，她選擇的第一個演講地點，就表明是要與川普對抗。在參院表決川普提名人的聽證上，陸天娜總是比其他人更快地投下反對票。

陸天娜在視頻中提到了部分政策問題，包括普及健保、所有人享有家庭事假、結束槍枝暴力、綠色新政和讓金錢遠離政治。她亦表示，婦女議題是她政治生涯的中心議題，也將是她競選總統的中心議題。

由於陸天娜成立了探索委員會，她的正式參選已沒有懸念。但在龐大的民主黨參選人中，陸天娜的聲望不高，民調顯示她的支持率為1%。